Она отметила, что США оставляют за собой право говорить на высоком уровне о волнующих страну вопросах. Карин Жан-Пьер подчеркнула: это происходило за последние месяцы.

Заметьте Что не так с визитом советника Байдена Салливана в Украину: объяснение Пионтковского

Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и Россией.

– заявила пресс-секретарь Белого дома.

СМИ писали о разговоре Салливана с Патрушевым

По данным WSJ, контракты с Кремлем поддерживает Салливан – советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности . По данным журналистов, он разговаривал с:

Николаем Патрушевым – "серым кардиналом" Путина, который активно подталкивал главу Кремля к полномасштабному вторжению в Украину.

Юрием Ушаковым – помощником "бункерного деда".

Говорилось, что целью разговоров Салливана было не допустить применения ядерного оружия или оружия массового поражения. Осенью 2022 года советник Байдена предупредил Россию, что применение ядерного оружия будет иметь для него катастрофические последствия.

Данные о продолжительности и количестве разговоров пока не публикуются.

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