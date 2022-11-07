Кроме того, Салливан – советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности – стремится таким образом поддерживать каналы связи с Кремлем открытыми. В то же время подчеркивают, что решение войны России с Украиной тайно не обсуждается.
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Официально Белый дом не подтверждает, что информация о контактах Салливана с Кремлем правдива. В то же время журналисты утверждают, что советник Байдена проводил разговоры с:
- Юрием Ушаковым – помощником Владимира Путина;
- Николаем Патрушевым – "серым кардиналом" Путина. Утверждают, что именно он активно подталкивал "бункерного деда" к полномасштабной войне.
Информацию о количестве и продолжительности разговоров пока не раскрывают.
По данным WSJ, осенью 2022 года Салливан предупредил официальную Москву, что применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия.
Салливан встретился с Зеленским
Советник Байдена 4 ноября прибыл в Киев. В украинской столице Салливан встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Салливан в ходе разговора заверил, что Штаты продолжат поддержку Украины и после промежуточных выборов в США. Зеленский вручил советнику Байдена орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени.
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