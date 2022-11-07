Окрім того, Салліван – радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки – має на меті таким способом підтримувати канали зв'язку з Кремлем відкритими. Водночас наголошують, що вирішення війни Росії з Україною таємно не обговорюють.

Зауважте Білий дім приватно просить Банкову показати відкритість до переговорів із Росією, – WP

Офіційно Білий дім не підтверджує, що інформація про контакти Саллівана з Кремлем є правдивою. Водночас журналісти стверджують, що радник Байдена проводив розмови з:

Юрієм Ушаковим – помічником Владіміра Путіна;

Миколою Патрушевим – "сірим кардиналом" Путіна. Стверджують, що саме він активно підштовхував "бункерного діда" до повномасштабної війни.

Інформацію про кількість та тривалість розмов наразі не розкривають.

За даними WSJ, восени 2022 року Салліван попередив офіційну Москву, що застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки.

Салліван зустрівся з Зеленським

Радник Байдена 4 листопада прибув до Києва. В українській столиці Салліван зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Салліван під час розмови запевнив, що Штати продовжать підтримку України й після проміжних виборів у США. Зеленський вручив раднику Байдена орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

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