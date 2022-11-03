За даними Times, ключову роль зіграли 4 людей: сам Путін, Микола Патрушев, Олександр Бортніков та Сергій Шойгу. Журналісти звернули увагу, що Патрушев та Бортніков були так званими "ідеологами", а Шойгу – "нерішучим виконавцем".

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Хто всі ці роки – "сірий кардинал" Путіна

У найближчому оточенні Путіна завжди були надійні для нього та параноїдальні союзники. Зокрема, Патрушев – секретар ради безпеки Росії та соратник Путіна по кдб. А Бортніков – ексоднокурсник очільника Кремля та директор фсб.

"Сірим кардиналом" Путіна ще з 90-х років називають саме Патрушева. Вони познайомилися у ленінградському кдб. Згадуючи ці роки, колишні "колеги" Путіна називають його "сірою міллю". У кдб кар'єу будував Патрушев, а Путін був абсолютно посереднім.

Все змінилося наприкінці 90-х. Але тоді Путін не забув про Патрушева й почав тягнути його по кар'єрних сходах.