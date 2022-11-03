По данным Times, ключевую роль сыграли 4 человека: сам Путин, Николай Патрушев, Александр Бортников и Сергей Шойгу. Журналисты обратили внимание, что Патрушев и Бортников были так называемыми "идеологами", а Шойгу – "нерешительным исполнителем".

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В ближайшем окружении Путина всегда были надежны для него и параноидальных союзников. В частности, Патрушев – секретарь Совбеза России и соратник Путина по кдб. А Бортников – экс-однокурсник Путина и директор фсб.