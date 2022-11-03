Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По его словам, есть вопрос, не смогут ли российские оккупанты сами захотеть просто взять и самовольно перейти на левобережье. Но пока армия оккупантов выполняет приказы, которые дают сверху.
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Понятно, что с военной точки зрения оккупантам лучше сохранить свои войска и отступить. Но для Путина важна география, название. Бегство из Херсона – это очень серьезное поражение, которое будет невозможно скрыть. Тогда он получит политические последствия,
– отметил Яковенко.
Есть ли сейчас раскол между военным и политическим руководством России
По мнению Яковенко, определенный раскол в Кремле произошел. Но он пока не настолько серьезн, чтобы армия стала неподконтрольной Путину. Это можно увидеть в ситуации с российским генералом Лапиным, которого сняли с должности под давлением Кадырова и Пригожина. Впрочем, российские военные никак на это не отреагировали.
Серьезный раскол возможен после нескольких сильных военных поражений. И бегство с правобережья Херсонщины будет одним из них.
Пока не произошел настоящий раскол, после которого идет смута. Это возможно после нескольких военных поражений. И первое из них – бегство из Херсона. Это будет очень серьезный удар по режиму. Поэтому Путин пытается предотвратить это любой ценой,
– считает Яковенко.
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Вооруженные Силы продолжают уничтожать оккупантов в Херсонской области
- 3 ноября во временно оккупированной Голой Пристани на левобережье Херсонщины произошел "хлопок". В одном из зданий города раздался взрыв. Предварительно сообщают, что там размещалась оккупационная администрация.
- "Хлопок" приходил на Херсонщину и 2 ноября. Тогда мощные взрывы прогремели вблизи Каховской ГЭС. Также в очередной раз были прилеты по Антоновскому мосту.
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