Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По его словам, есть вопрос, не смогут ли российские оккупанты сами захотеть просто взять и самовольно перейти на левобережье. Но пока армия оккупантов выполняет приказы, которые дают сверху.

Важно Говорит Буданов: почему и как сбываются прогнозы главного разведчика Украины

Понятно, что с военной точки зрения оккупантам лучше сохранить свои войска и отступить. Но для Путина важна география, название. Бегство из Херсона – это очень серьезное поражение, которое будет невозможно скрыть. Тогда он получит политические последствия,

– отметил Яковенко.

Есть ли сейчас раскол между военным и политическим руководством России

По мнению Яковенко, определенный раскол в Кремле произошел. Но он пока не настолько серьезн, чтобы армия стала неподконтрольной Путину. Это можно увидеть в ситуации с российским генералом Лапиным, которого сняли с должности под давлением Кадырова и Пригожина. Впрочем, российские военные никак на это не отреагировали.

Серьезный раскол возможен после нескольких сильных военных поражений. И бегство с правобережья Херсонщины будет одним из них.

Пока не произошел настоящий раскол, после которого идет смута. Это возможно после нескольких военных поражений. И первое из них – бегство из Херсона. Это будет очень серьезный удар по режиму. Поэтому Путин пытается предотвратить это любой ценой,

– считает Яковенко.

Яковенко предположил, когда режим Путина окончательно рухнет: смотрите видео

Вооруженные Силы продолжают уничтожать оккупантов в Херсонской области