Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко. За його словами, є питання, чи російські окупанти самі не захочуть просто взяти і самовільно перейти на лівобережжя. Але поки що армія окупантів виконує накази, які дають зверху.
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Зрозуміло, що з військового погляду окупантам краще зберегти свої війська та відступити. Але для Путіна важлива географія, назва. Втеча з Херсона – це дуже серйозна поразка, яку буде неможливо приховати. Тоді він отримає політичні наслідки,
– зазначив Яковенко.
Чи є зараз розкол між військовим і політичним керівництвом Росії
На думку Яковенка, певний розкол в Кремлі стався. Але він поки не є настільки серйозним, щоб армія стала непідконтрольною Путіну. Це можна побачити в ситуації з російським генералом Лапіним, якого під тиском Кадирова та Пригожина зняли з посади. Утім, російські військові ніяк на це не відреагували.
Серйозний розкол можливий після кількох потужних військових поразок. І втеча з правобережжя Херсонщини буде однією з них.
Поки не стався справжній розкол, після якого йде смута. Це можливо після кількох військових поразок. І перша з них – втеча з Херсона. Це буде дуже серйозний удар по режиму. Тому Путін намагається запобігти цьому за всяку ціну,
– вважає Яковенко.
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Збройні Сили продовжують знищувати окупантів на Херсонщині
- 3 листопада на тимчасово окупованій Голій Пристані, що на лівобережжі Херсонщини, сталася "бавовна". В одній із будівель міста пролунав вибух. Попередньо повідомляють, що там розміщувалася окупаційна адміністрація.
- "Бавовнятко" приходило на Херсонщину і 2 листопада. Тоді потужні вибухи пролунали поблизу Каховської ГЕС. Також в черговий раз були прильоти по Антонівському мосту.
- Що зараз відбувається на Херсонщині та чи справді окупанти хочуть тікати – читайте в матеріалі 24 каналу.