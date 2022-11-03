Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко. За його словами, є питання, чи російські окупанти самі не захочуть просто взяти і самовільно перейти на лівобережжя. Але поки що армія окупантів виконує накази, які дають зверху.

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Зрозуміло, що з військового погляду окупантам краще зберегти свої війська та відступити. Але для Путіна важлива географія, назва. Втеча з Херсона – це дуже серйозна поразка, яку буде неможливо приховати. Тоді він отримає політичні наслідки,

– зазначив Яковенко.

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На думку Яковенка, певний розкол в Кремлі стався. Але він поки не є настільки серйозним, щоб армія стала непідконтрольною Путіну. Це можна побачити в ситуації з російським генералом Лапіним, якого під тиском Кадирова та Пригожина зняли з посади. Утім, російські військові ніяк на це не відреагували.

Серйозний розкол можливий після кількох потужних військових поразок. І втеча з правобережжя Херсонщини буде однією з них.

Поки не стався справжній розкол, після якого йде смута. Це можливо після кількох військових поразок. І перша з них – втеча з Херсона. Це буде дуже серйозний удар по режиму. Тому Путін намагається запобігти цьому за всяку ціну,

– вважає Яковенко.

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