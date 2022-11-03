Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По его словам, ко многим проблемам Путина добавляется еще и кризис в российской армии, где идет борьба между кланами.

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Путин обвиняет в своих поражениях армию

Оппозиционер отметил, что ситуация в России напряженная, армия скептически относится к своему главнокомандующему, развязавшему войну в Украине вопреки мнению генералов.

Путин заставил генералитет воевать, но из этого ничего не вышло – и не могло выйти в условиях противостояния с европейским государством – Украиной – за которым стоит весь цивилизованный мир. Но в своих поражениях Путин сейчас обвиняет армию.

Сейчас существует сильный конфликт между Путиным и вооруженными силами России. Путинские опричники уже принесли "голову" одного генерала на подносе своему руководителю. Это не последняя "голова", за которой они охотятся,

– говорит Яковенко.

" В частности, Пригожин бегает за "председателем" Беглова – губернатора Санкт-Петербурга", – добавил он.

Но руководство русской армии не будет этого терпеть достаточно долго. Россия как империя всегда имела центробежные тенденции – в 90-е годы был "парад суверенитетов", которые в некоторых случаях имели тенденции к окончательному отделению от России целого ряда субъектов федерации, считает политик.

Собственные армии губернаторов

Яковенко отмечает, что Путин усугубил эту ситуацию тем, что поручил губернаторам создавать собственные армии – так называемые "отряды территориальной обороны". Но на самом деле группировки могут вооружаться как армия.

В свое время большие, серьезные бандитские группировки "ДНР" и "ЛНР" назывались "народной милицией", имея на балансе серьезное оружие. По этой логике, "отряды территориальной обороны" губернаторов могут иметь все, что угодно, даже подлодки.

"Все это свидетельствует о том, что страна готова к распаду. Остается триггер, крючок спуска и этот процесс может сдвинуться", – резюмирует политик.

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