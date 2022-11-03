Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По его словам, ко многим проблемам Путина добавляется еще и кризис в российской армии, где идет борьба между кланами.
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Путин обвиняет в своих поражениях армию
Оппозиционер отметил, что ситуация в России напряженная, армия скептически относится к своему главнокомандующему, развязавшему войну в Украине вопреки мнению генералов.
Путин заставил генералитет воевать, но из этого ничего не вышло – и не могло выйти в условиях противостояния с европейским государством – Украиной – за которым стоит весь цивилизованный мир. Но в своих поражениях Путин сейчас обвиняет армию.
Сейчас существует сильный конфликт между Путиным и вооруженными силами России. Путинские опричники уже принесли "голову" одного генерала на подносе своему руководителю. Это не последняя "голова", за которой они охотятся,
– говорит Яковенко.
"В частности, Пригожин бегает за "председателем" Беглова – губернатора Санкт-Петербурга", – добавил он.
Но руководство русской армии не будет этого терпеть достаточно долго. Россия как империя всегда имела центробежные тенденции – в 90-е годы был "парад суверенитетов", которые в некоторых случаях имели тенденции к окончательному отделению от России целого ряда субъектов федерации, считает политик.
Собственные армии губернаторов
Яковенко отмечает, что Путин усугубил эту ситуацию тем, что поручил губернаторам создавать собственные армии – так называемые "отряды территориальной обороны". Но на самом деле группировки могут вооружаться как армия.
В свое время большие, серьезные бандитские группировки "ДНР" и "ЛНР" назывались "народной милицией", имея на балансе серьезное оружие. По этой логике, "отряды территориальной обороны" губернаторов могут иметь все, что угодно, даже подлодки.
"Все это свидетельствует о том, что страна готова к распаду. Остается триггер, крючок спуска и этот процесс может сдвинуться", – резюмирует политик.
Путин заставил российский генералитет воевать: смотрите видео
О ситуации в российских элитах: важное
- Российский оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что в РФ возможен "дворцовый переворот" среди элит: армия берет в свои руки власть, прекращает войну и приводит в Кремль другую политическую силу. Но, вероятно, на смену старой власти придет тот же режим, который просто попытается примириться с Западом, завершить войну и ослабить санкции. Не исключительно, что впоследствии новые элиты могут снова напасть на Украину.
- Недовольство Путиным со стороны российского истеблишмента усиливается. Военные неудачи и политические просчеты главы Кремля заставляют российские элиты задумываться над его устранением. Ведь все понимают, что Путин ошибся и проиграет. Поэтому главный вопрос – готовы ли российские элиты оставаться с ним до конца, учитывая его угрозы ядерным оружием.
- По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, Россию уже начали троллить в ООН, но теперь троллить Путина начал сам Пригожин, говоря, что "Зеленский хоть и является президентом враждебной к России страны, но все же он – твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень".