Пока Путин придумывает, как ему остановить украинское войско и склонить Запад к переговорам, российские элиты все чаще посещает мысль о том, как бы им избавиться от своей главной проблемы – самого Путина.

К теме "Грязная бомба" и грязная технология: как Россия выводит ядерный шантаж на новый уровень

Сыграет ли ставка России на нового командующего войсками

Новый командующий войсками не спасет российскую армию от разгрома, хотя доставит проблем. Издание Politico попыталось разобраться, кто такой Сергей Суровикин, которого Путин назначил руководить так называемой спецоперацией, и повлечет ли это назначение резкие изменения на фронте.

Обратите внимание! На западе Суровикин известен как "Мясник Сирии" за свои преступные методы ведения войны. Суровикин руководил операцией российских войск в Сирии и во время этой кампании беспощадно обстреливал больницы, жилые дома и гражданскую инфраструктуру в контролируемом повстанцами Идлибе. Тогда за 11 месяцев его методы ведения войны показали абсолютное безразличие к жизни около 3 миллионов мирных жителей в этом сирийском регионе.

Группа ястребов в России, как тот же Рамзан Кадыров, были в восторге от этого назначения, ожидая перелома на фронте под руководством беспринципного генерала. Однако остановить успешное контрнаступление украинских войск и реально переломить ход войны вряд ли удастся. В Politico указывают на то, что украинцы сталкивались с бомбардировками своих городов и военными преступлениями России с самого начала полномасштабного вторжения, и вряд ли Суровикину удастся запугать Украину.

Однако ряд западных военных аналитиков указывает на то, что в российской армии после прихода Суровикина действительно усилилась тактическая слаженность. В Британской разведке отметили, что у нового российского командующего есть реальная военная стратегия, и довольно эффективная, несмотря на то, что она полностью преступна.

Суровикин делает ставку на критическую инфраструктуру Украины, и к сожалению Украина действительно столкнулась с определенными сложностями из-за обстрелов объектов энергетики. Однако и эта проблема все же может быть решена благодаря западной поддержке.

Конечно, у нас нет технической возможности сбить 100 процентов российских ракет и поразить все беспилотники. Я уверен, что постепенно, с помощью наших партнеров, мы этого добьемся. Уже сейчас мы сбиваем большинство крылатых ракет, большинство беспилотников,

– заявил Владимир Зеленский.

Politico указывает и на дополнительную проблему, с которой сталкивается сейчас Украина. Использование иранских БПЛА существенно снижает расход России на эти атаки. Ведь вместо дорогих крылатых ракет россияне массово начали запускать по Украине дроны-камикадзе. И хотя они имеют меньшую эффективность, их дешевая стоимость позволяет увеличить количество подобных атак.

Впрочем, обращение России в Иран свидетельствует о слабости Москвы, говорят в Пентагоне. То, что россияне прибегают к использованию иранских дронов, свидетельствует о том, что у них действительно заканчивают ракеты, а российский ВПК не способен производить их в достаточном количестве. При этом устранение проблемы дронов-камикадзе не за горами, после чего Россия потеряет и этот временный козырь.

В Politico отмечают, что сам факт замены командующего войсками не может изменить подход россиян к ведению боевых действий в целом, и именно в этом кроется их главная проблема. Украинские военные проходили обучение по западным стратегиям, где большинство полномочий переходят непосредственно на места, где идут активные боевые действия. Российская централизованная система управления не дает такой гибкости и скорости в принятии решений, поэтому Россия получает одно за другим поражение на поле боя и вынуждена отступать.

При этом Кремль полностью ориентируется на политическую составляющую в ведении войны. Аналитики утверждают, что с точки зрения логики, россиянам было бы лучше отойти от Херсона и закрепиться с другой стороны Днепра, однако подобные отступления всегда имеют серьезные политические убытки, поэтому принятие таких решений сильно задерживается, что еще больше усугубляет проблему для российской армии.

Россияне ищут новые методы шантажа

На этой неделе Россия придумала себе новую сказку о так называемой "грязной бомбе", которую Украина якобы хочет использовать на фронте. BBC отмечает также ряд звонков главы Минобороны России Сергея Шойгу. Он обзвонил нескольких западных "коллег" и рассказывал о страшных провокационных планах Украины по использованию "грязной бомбы".

В BBC объясняют, что "грязная бомба" также содержит в своем составе радиоактивные элементы, однако они объединены с обычной взрывчаткой, и таким образом это не считается полноценным ядерным оружием, хотя загрязнение окружающей среды от его использования может быть катастрофическим.

При этом для ее разработки необязательно иметь специальную инфраструктуру и технологии как в случае с ядерным оружием. "Грязные бомбы" могут создаваться и на гражданских АЭС или в лабораториях. Именно это россияне и подчеркивают, обвиняя Украину во всех грехах.

Аналитики отмечают, что подобные заявления со стороны России свидетельствуют скорее о попытках психологического давления на Запад, с целью приостановить или хотя бы замедлить поставки оружия в Украину. Риск того, что Кремль действительно использует такой вид оружия сегодня крайне низкий, ведь это нанесет огромный политический ущерб самой России, и при этом не решит их проблем на фронте.

Более того, все западные лидеры с которыми говорил Шойгу, а также Генсек НАТО единогласно заявили, что Украина не разрабатывает никаких "грязных бомб" и в очередной раз намекнули России, что использование таких бомб на поле боя может повлечь за собой такие же последствия для Кремля, как и при применении ядерного оружия.

Путина погубила уверенность в своих силах

Издание Foreign Affairs отмечает, что склонность Путина к эскалации ситуации появилась не во время полномасштабного вторжения, а тип мышления диктатора сложился гораздо раньше. До вторжения Путина в Украину в 2022 году создал себе репутацию прагматичного рискованного политика.

Россия успешно провела интервенции в Грузии в 2008 и в Крыму 2014, а впоследствии российские войска жестко преодолели неравного противника в Сирии. Все эти три случая были с низким риском, высоким профитом и ограниченными жертвами с российской стороны. И, по мнению Путина, 24 февраля все должно было пойти так же легко.

Однако в Украине Путин столкнулся с поражением, и теперь всеми силами ищет выход из этой ситуации. Сегодня Путин делает ставку на зиму как своего главного союзника. Таким образом, Кремль сможет усилить давление на Европу в вопросе поставки ресурсов, пока бои на фронте частично приостановятся из-за погодных условий.

Однако в Foreign Affairs также отмечают, что замораживание конфликта, которого добивается Путин, усугубляет его проблемы внутри России, где диктатор уже должен концентрировать внимание на сохранении своей власти, из-за чего проблемы на фронте отходят на второй план.

У Путина действительно есть все возможности продолжать войну, однако оппозиция внутри Кремля растет с каждым днем, а трещины в ближайшем окружении диктатора начинают угрожать непосредственно самому Путину.

Российские элиты уже думают о будущем без Путина

Когда-то отстранение президента было немыслимо, но теперь это по крайней мере можно рассматривать, пишет издание The Economist, отмечая недовольство Путиным со стороны российских элит.

Огромное количество военных неудач и политических просчетов заставляет российский истеблишмент задумываться над тем, есть ли жизнь после Путина, и как добиться этого варианта будущего, сохранив при этом свое положение в России.

Инсайдеры The Economist из самой России подтверждают, что там растут пессимистические настроения. Все понимают, что Путин ошибся и проиграет, и постоянно критикуют президента, хотя пока что только в частных разговорах. Таким образом российская политическая система вступает в самый бурный период своей постсоветской истории.

Раньше Путину удавалось отмежевываться от всех жестких провалов. Потеря подводной лодки "Курск" вместе с экипажем или ряд терактов внутри России не нанесла Путину жестких имиджевых убытков. Он продолжал выставлять себя "сильным лидером", способным решать проблемы.

После начала полномасштабного вторжения, российские элиты успокаивали себя тем, что война быстро закончится, а экономические убытки не будут такими жесткими, и даже поверили в то, что Путин просто не может проиграть. Однако "частичная мобилизация" открыла всем глаза, ведь это стало первым официальным признанием своего поражения на фронте.

При этом попытки превратить так называемую спецоперацию в новую "Великую Отечественную войну" также провалились. Массовое уклонение от призыва и мощная критика Кремля это лишь подтверждает. Она сломала консенсус между властью и обществом, а также еще больше раскрыла неравенство между российскими регионами. Ведь Москва объявила о завершении мобилизации раньше, пока регионы с меньшей лоббистской силой были вынуждены закрывать дыры в "частичной мобилизации".

В The Economist также отмечают, что Путин не может выиграть эту войну хотя бы потому, что у нее нет четких целей, а огромное количество потерь отрезает кремлевскому диктатору любой выход из ситуации без глубокого унижения. Последней каплей стало объявление аннексии территорий Украины, которые Россия даже не контролирует. Это вероятно окончательно подорвало ауру силы вокруг Путина даже внутри самой России.

Главным вопросом сегодня остается то, готовы ли российские элиты оставаться с Путиным до конца, учитывая его угрозы ядерным оружием. Некоторые эксперты сходятся к мысли, что российские элиты в ближайшее время начнут рассматривать варианты замены Путина из его ближайшего окружения.

Как вероятных преемников диктатора, называют главу Совбеза Николая Патрушева, заместителя главы администрации Кремля Сергея Кириенко, мэра Москвы Сергея Собянина или премьера Михаила Мишустина. Последний вообще считается наиболее адекватной заменой Путину, ведь длительное время Мишустин избегал громких и агрессивных заявлений по поводу войны и мог бы сыграть роль умеренного переговорщика с Западом.

Однако заключенный оппозиционер Алексей Навальный отмечает, что остановить имперский национализм в России способна лишь замена политического устройства на парламентскую республику с полной децентрализацией власти. Он также отмечает, что это приемлемый вариант для сегодняшних российских элит, которые могли бы бороться за влияние внутри новой системы без угрозы быть полностью уничтоженными более агрессивной группой.

И как раз эта агрессивная группа сегодня действительно набирает обороты и начинает нести угрозу не только будущим преемникам путинской системы, но и непосредственно самому диктатору.

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин сегодня владеют фактически собственными армиями, и за счет еще большего ослабления Путина могут попытаться воплотить в жизнь силовой метод захвата власти. Институт изучения войны также отмечает Пригожина как человека с президентскими амбициями к управлению страной, а его ЧВК может ему помочь в достижении своих целей.

Наконец, эксперты приходят к неутешительному для Кремля мнению. Путин раздавал своим прихвостням увеличенные полномочия для того, чтобы попытаться уничтожить Украину, однако российский диктатор стремительно делает это с самой Россией.