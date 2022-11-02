О конфликте в окружении Путина, массированных атаках украинских городов, выдумках России об украинских "подводных дронах", террористических действиях России и встрече главы Кремля с лидерами Армении и Азербайджана – рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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О массовой ракетной атаке украинских городов

Путин говорит, что удары по украинской инфраструктуре – это частичный ответ за удары по Севастополю. То есть он уже знает, кто совершил атаку на Севастополь, но не знает, почему он вышел из зерновых соглашений?

Вообще мне кажется, что достаточно странно слушать то, что говорит Путин. Потому что он точно ничего не знает. Если бы он что-то знал, то 24 февраля не зашел бы на территорию Украины, а вообще извинился бы, отдал бы нам нашу землю, которую он забрал еще в 2014 году, и на этом все бы закончилось.

Но между тем Россия в таком виде уже существовать не будет – это уже всем понятно. В том числе не будет существовать господин Путин, который говорит все эти глупости.

Теперь о том, что произошло в Севастополе. Что сделал Путин, когда выступал и говорил о том, что они атакуют украинскую инфраструктуру, потому что была какая-то атака на Севастополь?

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Он (Путин – 24 канал) сделал одно конкретное дело – он сказал, что они умышленно, в нарушение международного гуманитарного права максимально массово атакуют энергетическую инфраструктуру суверенного государства для того, чтобы уничтожить как можно больше гражданских граждан. Вот это вчера прозвучало от Путина.

Опять же – мотивации в этом нет, потому что вы правы относительно того, кто и что делал в Севастополе – у них очень неэффективный флот, он сам понемногу где-то исчезает. Поэтому Путин просто подтвердил, что Россия готова в этой войне проиграть для того, чтобы сесть на скамейку подсудимых, и там уже мы имели бы доказательства, что они делают в геноцидном плане против Украины, это уже признание этого Путиным.

Выдумки Путина об украинских "подводных дронах"

Путин сказал о том, что атакующие "подводные дроны" могут нести сумасшедшее количество взрывчатки (500 тонн – 24 канал). Но как эти "аппараты", длиной 6 метров, могут нести столько взрывчатки?

У Путина все может быть даже – что дроны могут нести 500 тонн взрывчатки. Это что-то новое для военной технологии.

Но между тем здесь более важно то, что, кроме России, никто ничего не атакует, особенно балкеры (специализированные суда – 24 канал) с зерном. У нас есть соглашение с Турцией и ООН, и нам выгодно продавать свое зерно, участвовать в продовольственной программе и выполнять свои обязательства во всех смыслах – экономическом, геополитическом и т.д.

Вообще – к моменту вторжения России в 2014 году и полномасштабного вторжения 24 февраля не было проблем в транспортировке продовольствия по акватории Черного моря.

Потому все это выглядит странно. Такой человек (Путин – 24 канал) говорит, что якобы Украина сама ударит по своим судам – это настолько примитивно. Я не понимаю, почему люди его еще слушают.

Но Россия серьезно говорит, что Украина:

сама бьет по своим,

сама что-то делала в Буче,

сама уничтожила Мариуполь,

сама бомбит Донбасс и т.д.

Но ведь к моменту входа России это были красивые города, в том же Донецке проводить чемпионат Европы по футболу. И тут пришла Россия, и теперь кто-то кого-то бомбит, убивает, и они говорят, что это делает Украина.

Такая же ситуация – будет идти корабль с украинским зерном, который мы хотим продать и выполнить свои обязательства, но нет – это "мы его уничтожим". При том, что Россия всем говорит, что это она тотально своим Черноморским флотом контролирует эту акваторию. Это ведь нонсенс.

И когда Путин это все говорил, там стояли журналисты, так что вы понимаете, насколько Россия сегодня выглядит интеллектуально ничтожной. Они не могут сказать:

"Почему Украина должна уничтожить свой корабль с зерном, если она в этом заинтересована?"

"Почему Украина должна использовать "грязную бомбу" на своей территории, если она побеждает?"

"Почему Украина должна делать тот нонсенс, который может делать только Россия?"

Ведь Россия все делает для того, чтобы уничтожить свою репутацию, свою "историческую миссию" и выглядеть крайне негативно.

Смотрите полный разговор с Михаилом Подоляком: видео 24 канала



"Мир должен понять, что Россия – террорист"

Я предполагала, что президент Владимир Зеленский на саммите G20 может поднять вопрос о исключении России. Потому что загнивающей стране нечего делать рядом с развивающимися странами.

Это фундаментальная вещь. Это не просто вопрос загнивающей страны. Они так жили в 18 веке, так живут и в 21. Если останутся, продолжат так же и в 22 веке.

Между тем есть и другие категории, которые важно понимать – Россия официально заявила, что обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. Они ясно говорят, что Россия ведет генотипный тип войны, то есть сознательно нарушает международное гуманитарное право и хочет убить максимальное количество гражданских граждан за счет того, что уничтожит возможности отопления в зимний период электроснабжения, водоснабжения и т.д.

Это все конкретный пример геноцида, и поэтому страна, исповедующая такую политику, точно не может находиться не только среди G20, но и вообще среди перечня цивилизованных стран, в том числе и среди членов ООН.

Также Россия безусловно ведет террористический тип войны, и она об этом тоже постоянно говорит, потому что сегодня она уже не атакует военные объекты, хотя накануне вторжения Россия заявляла, что люди ждут какого-то "освобождения".

Теперь же Россия практически откровенно говорит, что в Украине нет людей, которых нужно освобождать, но она все равно будет заходить на нашу территорию, уничтожать города и вычищать людей, имеющих гражданство Украины.

И Россия использует для этого любые пути, в том числе атаки дронами, крылатыми ракетами и т.д. Это, с одной стороны, проявления геноцида, а с другой – терроризм. То есть способ ведения войны против гражданского населения является террористическим.

И Зеленский прав – не может цивилизованное сообщество воспринимать нормально, когда с ним за одним столом сидит человек, юридически мотивированный террорист и совершающий геноцид.

Поэтому для Украины это принципиально доказать на любых площадках, а мир должен это понять и принять. Если бы это был 1 – 2 месяц войны, то еще можно было бы понять, что есть определенные мнения, обсуждения, но сегодня после 8 месяцев войны это может закончить тем, что выгнать Россию из всех организаций.

О конфликте в окружении Путина

Мы уже видим, как начали троллить Россию в ООН, но теперь троллить Путина начал сам Пригожин. То есть, раньше они обсуждали национальность Зеленского, называли его нацистом, выдвигали предположение, что мы все здесь употребляем таблетки и становимся бессмертными. А теперь выходит Пригожин и говорит: "Зеленский хоть и является президентом враждебной к России страны, но все же он – твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень".

Во-первых, мы с вами действительно употребляем "таблетки", и эти "таблетки" являются украинским патриотизмом. Мы любим свою страну. Понятно, что для России все это непонятно. Они не понимают, что можно так любить свою страну, что ради нее умирать.

Во-вторых, безусловно, и вы сейчас процитировали господина Пригожина, мы видим уже нарастающий конфликт во внутреннем окружении господина Путина. Пригожин все больше является публичным активным лицом, претендующим на совсем другой уровень игры и на совсем другие полномочия.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента По сути, сегодня мы можем говорить, что Пригожин является более адекватным с точки зрения управления – в понимании, как управлять силовой вертикалью. Путин уже не икона, в частности, и для Пригожина. И это очень хорошие признаки того, что начинается большая внутренняя война за то, кто и кем будет после проигрыша в войне России. Путина, в таком виде, как все привыкли к нему за 20 лет, точно не будет.



И, наконец, ключевое – вы знаете, для нас с вами нет никакого другого смысла, кроме как выйти на границы международно признанные в 1991 году. Безусловно, господин Медведев должен понимать следующее – международное право никто не отменял.

Поэтому все оккупированные территории являются исключительно украинскими. На этих территориях действуют только исключительно украинское законодательство. Действуют исключительно указы президента Зеленского, включая Крым. Поэтому никакое ядерное оружие не может быть использовано.

Нам к заявлениям Медведева нужно относиться спокойно. Есть юридическая практика. Существуют фундаментальные основы международного права. В 2008 году, когда был захват Грузии, международное право начало терять свои важные черты. Сегодня Украина пытается вернуть мир к ключевому – к каркасу, который держит мир в правилах.

Это и есть международное право, и мы это сделаем. И Медведев будет потом сидеть на такой специальной скамье, в любом месте. Там будет идти трибунал, и тогда он будет рассказывать о своих мотивах, зачем он угрожал ядерным оружием неядерному государству. В качестве наступательного оружия в качестве оружия, которое нельзя использовать в пределах глобальной доктрины ядерного сдерживания.

"Российская империя умирает"

Мы уже привыкли, что Мария Захарова (глава российского МИД) периодически несет какой-то бред. К Медведеву с его ядерными угрозами мы уже тоже более или менее нормально относимся. Однако сегодня, когда я услышала, как министр МИД Лавров обращается к западным странам стишком, то подумала, что они готовятся к какому-то "Русовидению".

Давайте серьезно – все-таки человек старался, зачитывал стихотворение. Это очень красноречивая симптоматика того, что империя смертельно больна и умирает. Тогда выходит на первый план не прагматизм, не какая-нибудь разумная логика, не попытка понять причины и последствия и найти какие-то сценарные решения.

На первый план выходит подобная клоунада, ведь никак иначе назвать это нельзя. Это очень хорошо для Украины. Мы видим внутренний распад русской управленческой вертикали. Мы не можем себе позволить, за исключением какого-нибудь праздника, прочитать для своей аудитории какое-то стихотворение. А этот человек читает стихотворение о каких-то славянских племенах, "семейной вражде". И он делает это для западной аудитории.

То есть у Лаврова нет дипломатического инструмента, чтобы донести до Запада свою правоту. Все потому, что у России нет этой правоты. Это абсолютно фейковая страна, которая очень тяжело болеет.

Однако они же хотят донести что-то и пытаются идти по символическому пути. Они некоторое время говорили о том, что есть большая и мощная русская культура. Этот человек по фамилии Лавров серьезно считает, что достаточно прочесть графоманское стихотворение и таким образом решить глобальную проблему, которую он и создал. Речь идет о войне XXI века, являющейся аналогом Второй мировой.

Лавров хочет таким клоунским образом убедить партнеров из других стран, совершенно искренне не понимающих, как Россия может массово убивать гражданских людей и говорить об этом в прямом эфире, как это делает Путин.

Путин сказал, что ракетные обстрелы Украины – это наказание за атаку в Севастополе, но Россия могла бы еще кое-что сделать – то есть массово убить людей. И после этого выходит такой субъект с очень выразительным лицом и читает это стихотворение. Это фиаско русской неоимперии и бессознательное подчеркивание тяжелой болезни.

Больше не существует фундаментальной русской государственности. Есть определенный набор функций, странных министров – не только Медведева и Лаврова, но и другие. Можно собрать паноптикум, как они выглядят, говорят, думают.

О встрече Путина с лидерами Армении и Азербайджана

О тех, кто поддерживает и прислушивается к Путину. Дело в том, что Путин, Алиев и Пашинян встретились на саммите в Сочи и сделали совместное заявление – Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы.

По результатам встречи Путин заявил, что "будет способствовать подготовке к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией".

ОДКБ умирает. СНГ умирает. Россия умирает как страна, которая пугала все постсоветские страны тем, что если ее не будут слушаться, будут проблемы. Это уже остатки всего постсоветского "пира", где Россия как-то доминировала.

По факту, декларация, которую подписали эти три человека (Путин, Пашинян и Алиев – 24 канал), означает следующее – Армения с Азербайджаном договорились в будущем договариваться о том, какие будут границы, как решат вопросы Нагорного Карабаха и как вообще они будут соседями. Вот это они подписали.

Россия – это номинал, который все еще считает, что он может присутствовать как третья страна или посредник в таких договоренностях. Однако все уже понимают, что это время прошло. Россия не будет в переговорном процессе Армении и Азербайджана.

То есть России вообще не будет как посредника на послесоветском пространстве после того, как она проиграет войну против Украины. Это показала нам и поездка Путина в Самарканд, и переговоры "тройки" в Москве.

Что из этого получит Украина? Мы сейчас получим, что влияние России на абсолютно все постсоветское пространство постепенно снижается. Это гарантирует нам невмешательство этих стран, которые могли бы поддержать Россию, в частности, как это делает Беларусь.

Это очень важно для нас. Мы видим, как президенты других стран смотрят на Путина, какие они дают комментарии, как они четко понимают, что Россия уже не влиятельное государство даже в этом регионе.

Для этого, к сожалению, нам пришлось пережить восемь месяцев этой страшной войны. Однако сегодня кончается эпоха Советского Союза. К сожалению, она не умерла в 1991 году, но это происходит сейчас, потому что не может быть бескровного распада. Сейчас мы все это видим своими глазами. Это исторический период.

Украине будут поставлять энергетическое оборудование

Давайте о том, что русские уже сделали. Опять же от идеи "захватить Киев за 3 дня" до идеи "давайте хотя бы на три часа оставим их без света". На определенное время они без света нас таки оставили, определенные проблемы наблюдаются в Киеве, но спасибо нашим энергетикам за то, что они делают свое дело. Они не шли воевать, но теперь они оказались на своем энергетическом фронте и каждый день должны спасать жизнь украинцев именно таким образом.

Тем не менее, 12 стран сказали, что будут поставлять Украине энергетическое оборудование. Это решит определенные наши проблемы или нет?

Решит совершенно, ведь вся страна на фронте. Военные – это герои, но все остальные люди тоже герои. Волонтеры – герои, энергетики – герои, люди, которые работают – герои. Кроме тех, кто только сидит на диване и рассказывает, как нужно воевать, как нужно готовиться к обстрелам территорий, как нужно управлять энергетическим контуром Украины. При том что такого объема разрушений энергетической инфраструктуры ни в одной стране после Второй мировой войны не было.

Но наши партнеры понимают, что происходит конкретная война против энергетики и гидротехники. Сегодня есть 5 главных составляющих:

Первая – нам уже поставляют системы ПВО. Это очень важно, ведь обстрелы будут, есть еще определенное количество ракет и дронов. Но мы существенно ускорили переговоры, чтобы все же совершить легендарное "закрытое небо".

– нам уже поставляют системы ПВО. Это очень важно, ведь обстрелы будут, есть еще определенное количество ракет и дронов. Но мы существенно ускорили переговоры, чтобы все же совершить легендарное "закрытое небо". Вторая – нам нужно передать дополнительные запасные части, чтобы можно было быстро ремонтировать трансформаторы. Это очень важно. Наши ремонтные бригады должны иметь на что опираться с точки зрения инструментов и дополнительных материалов.

– нам нужно передать дополнительные запасные части, чтобы можно было быстро ремонтировать трансформаторы. Это очень важно. Наши ремонтные бригады должны иметь на что опираться с точки зрения инструментов и дополнительных материалов. Третья – физическая защита, и президент на этом настаивает лично – мы должны защитить любые сооружения, которые распределяют или генерируют электроэнергию. Сейчас этим активно занимаются люди, желающие обеспечить физическую защиту.

– физическая защита, и президент на этом настаивает лично – мы должны защитить любые сооружения, которые распределяют или генерируют электроэнергию. Сейчас этим активно занимаются люди, желающие обеспечить физическую защиту. Четвертая – веерные отключения. Безусловно, сегодня у нас нет стабилизированного графика отключений, есть аварийные отключения, но это все мы как-то исправим со временем, и будем четко понимать, какая потребность в отключениях, чтобы не иметь пиковых часов.

– веерные отключения. Безусловно, сегодня у нас нет стабилизированного графика отключений, есть аварийные отключения, но это все мы как-то исправим со временем, и будем четко понимать, какая потребность в отключениях, чтобы не иметь пиковых часов. Пятое – безусловно, мы ищем возможность закупить определенные объемы электроэнергии у наших партнеров, чтобы можно было перекрыть, если будет крайне трудно. То есть государство сегодня работает над возможностью компенсировать все эти атаки, которые осуществляет Россия.

Они уже не воюют на поле боя, а просто привозят десятки тысяч мобилизованных, чтобы физически закрывали первую и вторую линии обороны, чтобы нам нужно было использовать больше артиллерийских снарядов, чтобы пройти мимо этой массы живой силы. На войну они уже ставку не делают. Они делают ставку на уничтожение энергетической архитектуры Украины.

Ну там еще и хакеры у них вроде бы работают. По крайней мере, они об этом очень громко заявляют. Российские каналы синхронно распространили информацию о взломе украинской военной информационной системы поддержки решений и ситуационной осведомленности "Дельта". Что это за система? Если можете, расскажите, что произошло, потому что там сейчас у них какое-то "пиршество" просто несется.

Пусть они "пиршеством" своим занимаются, но для нас с точки зрения планирования операций это не имеет критических последствий вообще. Есть определенный ряд информационных систем, они (россияне – 24 канал) где-то вмешиваются, что-то ломают. Мы тоже делаем – блокируем определенные системы.

К этому нужно спокойно относиться. Я вообще предложил формулу – пусть они отключат все свои камеры, все медиапространство, отойдут к границам 1991 года и скажут, что они выиграли войну. Это ведь будет нормально, правильно? Мы не будем спорить с этим.