У Путина ранняя может быть стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы. Журналисты сообщают об этом, ссылаясь на источник в российской разведке, приближенный к Кремлю.

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Собеседник в электронных письмах подтвердил диагноз Путина. По его словам, болезнь Паркинсона уже прогрессирует. Кроме того, он вспомнил о слухах, что у Путина – рак простаты.

Болезни тщательно скрывают

Вероятную болезнь Паркинсона будут всячески отрицать и скрывать. Собеседник добавил, что диктатора постоянно обкалывают тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной. Эту онкологию якобы диагностировали у главы Кремля недавно.

Собственно, это объясняет "несвежий" внешний вид Путина. Источник добавляет, что инъекции приносят диктатору сильную боль и вызывают отеки лица и другие побочные эффекты, например, провалы в памяти.

Что с рукой Путина

Во время последних публичных появлений Путина люди обратили внимание на его руку. Она была посиневшая и отечная. Корреспондент Kyiv Post Джейсон Джей Смарт отметил, что следы на руке могут быть от капельницы.



Следы на руке Путина / Скриншот с видео

Британский генерал Ричард Даннат заявил, что у Путина почернели сверху кисти рук, что может свидетельствовать об инъекции.



Рука Путина во время выступления на "Валдае" / Скриншот с видео

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