У Путіна може бути рання стадія хвороби Паркінсона і рак підшлункової залози. Журналісти повідомляють про це, посилаючись на джерело в російській розвідці, наближене до Кремля.

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Співрозмовник в електронних листах підтвердив діагноз Путіна. За його словами, хвороба Паркінсона вже прогресує. Крім того, він згадав про чутки що, у Путіна – рак простати.

Хвороби ретельно приховують

Ймовірну хворобу Паркінсона всіляко заперечуватимуть і приховуватимуть. Співрозмовник додав, що диктатора постійно обколюють важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, аби зупинити поширення раку підшлункової. Цю онкологію нібито діагностували у глави Кремля нещодавно.

Власне, це пояснює "несвіжий" зовнішній вигляд Путіна. Джерело додає, що ін'єкції завдають диктатору сильного болю і викликають набряки обличчя та інші побічні ефекти, наприклад, провали в пам’яті.

Що з рукою Путіна

Під час останніх публічних появ Путіна люди звернули увагу на його руку. Вона була посиніла та набрякла. Кореспондент Kyiv Post Джейсон Джей Смарт зауважив, що сліди на руці можуть бути від крапельниці.



Сліди на руці Путіна / Скриншот з відео

Британський генерал Річард Даннат заявив, що у Путіна почорніли зверху кисті рук, що також може свідчити про ін'єкції.



Рука Путіна під час виступу на "Валдаї" / Скриншот з відео

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