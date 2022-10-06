Роздуми на цю тему представило і видання Politico. Список претендентів, які в майбутньому можуть очолити Росію, – дивіться далі.

Цікаво Путіна перестають боятись, – Жданов сказав, хто може знести диктатора

Микола Патрушев

Якщо Путін вирішить, що його позиції остаточно ослабли, то найімовірнішим наступником у Кремлі розглядають колишнього директора ФСБ та нинішнього секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева. Їх поєднує світогляд, пронизаний ворожістю до Заходу.

Зокрема, з усього оточення російського президента саме Патрушев має найбільш радикальні погляди. За кілька днів до початку повномасштабної війни в Україні він звинуватив США у бажанні розпаду Російської Федерації.

Дмитро Медведєв

Ще один з найімовірніших кандидатів, оскільки у 2008 році йому вже передавали президентську посаду і це дозволило Путіну зберегти повну владу у своїх руках. Через чотири роки Медведєв повернув посаду.

З 2012 до 2020 року був прем'єр-міністром, після чого став заступником голови Ради безпеки. У свої 57 років Медведєв ще порівняно молодий і може очолити країну, але його доля нерозривно пов'язана з Путіним.

Олексій Дюмін

Губернатор Тульської області є одним з фаворитів Путіна. За його власними словами, якось він нібито врятував президента від бурого ведмедя. Дюмін є високопоставленим ветераном ФСБ, командував захопленням Криму у 2014 році.

Дмитро Патрушев

Син Миколи Патрушева у 2018 році отримав посаду міністра сільського господарства. До цього він закінчив академію ФСБ та очолював "Россільгоспбанк". Його називають представником російської шпигунської еліти та "нового дворянства".

Хто з них може знизити ризик завдання ядерного удару

Видання вважає, що саме Патрушев-молодший на посаді президента Росії може знизити загрозу ядерної ескалації, оскільки спадковий правитель має інстинкт виживання за визначенням сильніший, ніж у диктатора в підземному бункері.

Путін може бути хворий на рак

Глава військової розвідки України Кирило Буданов ще у травні 2022 року припустив, що у Росії повільно розпочинається рух в напрямку повалення путінського режиму.

Це пов'язано, зокрема, із незадовільним станом здоров'я російського диктатора. Він сказав, що в Путіна одночасно виявили кілька захворювань, одне з яких – рак. Розвідка володіє точною інформацією, що путін перебуває у вкрай поганому психоемоційному і фізіологічному стані.

Схожу інформацію надав російський олігарх, наближений до Кремля. Він розповів, що у Путіна – рак крові, та додав, що у президента Росії проявляються симптоми божевілля.