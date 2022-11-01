Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, для реального изменения режима нужна какая-то новая организация, которая выкристаллизовалась бы на фоне военных поражений. Но такой вообще сейчас нет.

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Нет ответа, кого приводить в России вместо Путина.

Как отмечает Фейгин, здесь можно предположить идею, когда армия берет все в свои руки, прекращает войну и передает власть другой политической силе. Но опять-таки вообще непонятно, кто может стать преемниками Путина и его приспешников.

Кого в России приводить вместо КГБшников? Либералов? Невозможно. Государственников путневых нет. Они все "подструганы" под Путина. Формировать что-нибудь новое? На это нет времени. Серьезных сил среди патриотов нет. Шестерка на шестерке. Все, что они хотят – захватить Украину, заново создать СССР и "славу Сталину",

– подчеркивает Фейгин.

С такими идеями ничего толкового вообще не получится. Хотя не стоит исключать, что кто-то среди путинских муртадов попытается свергнуть российского диктатора. Для этого силы и возможности есть. Но это будет тот же режим, который просто попытается примириться с Западом, завершить войну и ослабить санкции. А с годами там могут снова захотеть напасть на Украину.

Переворот внутри аппарата возможен. Силы есть, есть возможности. Но это точно приведет к сохранению системы. Условно, заберут Путина и поставят Мишустина,

– подчеркнул Фейгин.

Перспектива будет только тогда, когда новая организация с адекватными идеями может сформироваться на фоне поражений армии. Тогда можно будет выплатить репарации Украине и параллельно начать все сначала без имперских амбиций и прочего бреда.

Фейгин предположил, возможен ли государственный переворот в России: смотрите видео

Как ранее отмечал Фейгин, российский диктатор Путин заявляет о готовности переговоров с Украиной через определенных посредников. Он пытается организовать их с помощью Запада. Однако такие инициативы Путина не имеют большой поддержки.

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