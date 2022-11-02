Річард Даннат – британський генерал, колишній голова Генштабу країни та член палати лордів – зауважив, що фізичний стан Путіна видають його руки. Мовиться про почорнілі кисті.

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Ще одна річ, про яку варто задуматися, це те, наскільки здоровий Путін. Уважні спостерігачі тепер помічають, що його кисті згори виглядають досить чорними, що є ознакою введення ін'єкцій, коли ін'єкції вже не можна вводити в інші частини ті,

– заявив Даннат.

У The Sun назвали ймовірні хвороби Путіна

У The Sun повідомили, що Путін, вочевидь, має ранню стадію хвороби Паркінсона і рак підшлункової залози. Видання посилається на джерела з російської розвідки.

Ба більше, стверджують, що хвороба Паркінсона вже почала прогресувати. Також, за даними джерела у розвідці, Путіна обколюють важкими стероїдами. Окрім того, йому роблять інноваційні знеболювальні ін'єкції, аби зупинити поширення раку підшлункової.

Водночас ці ін'єкції мають побічні ефекти. Зокрема, набряки обличчя, помітні на фото очільника Кремля.

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