Довибори стануть початком масштабнішої передвиборчої кампанії, кульмінацією чого стануть президентські вибори. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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У США можливий "баланс влади"

Експерт зазначив, що результат виборів у США докорінно не зможе вплинути на допомогу Україні.

Україна дружить зі США, а не з окремо взятою партією. "Республіканці" провели кращу кампанію. Але якщо дивитись на політичний досвід, завжди партія, яка не при владі й не має свого президента, завжди на "середніх виборах" бере верх,

– пояснив оглядач.

За його словами, такий стан речей вигідний як "демократам", щоб розподілити зони відповідальності, так і "республіканцям" – щоб покращити свої позиції у передвиборчій кампанії до виборів за президентську посаду, що відбудуться через 2 роки.

"Тому зараз буде відбуватися наступна історія: "республіканці" отримають свою частину влади у законодавчому органі, але матимуть свого президента. І навпаки "демократи": вони матимуть повну владу президента, але вже частину законодавчої влади не матимуть", – додав аналітик.

Проміжні вибори у США: що відомо і чому їх так називають

Проміжні вибори у США відбуваються кожні чотири роки та отримали свою неофіційну назву через те, що проводяться посередині терміну того чи іншого президента. Їхні результати мають суттєвий вплив на баланс сил у Вашингтоні, а отже й у світовій політиці.



Під час проміжних виборів переобирається уся Палата представників, тобто 435 місць в нижній палаті Конгресу США, а також 33 або 34 місця зі 100 у Сенаті. Окрім того, переобирають губернаторів у 34 з 50 штатів.



Проміжні вибори є "голосуванням за довіру" до чинного президента та панівної партії. У тому випадку, якщо виборці задоволені діями Білого д ому – більшість у Конгресі буде збережена, в іншому випадку, якщо президент втрачає довіру електорату, баланс сил у Конгресі змінюється на користь опозиції, що дає змогу скоригувати роботу Білого дому.

Українська повістка

На думку Давидюка, попри всі негативні прогнози, Україна все-таки збереже дружбу з обома головними партіями США.

Частину допомоги братимемо у президента, частину – у Сенаті. І зрозуміло, що це все лягатиме в єдине ціле, яке буде протистояти Росії. Найголовніше, що дуже важливо – деякі ультраліві демократи запускали неприємні для нас меседжі, але це не основа демократичної партії. Інша історія щодо Трампа – вони також не є панівною силою "республіканців",

– підкреслив політолог.

Він переконаний, що крайні радикальні "крила" обох партій дуже часто підігрували Росії, але ядро самих партій цим не займалось і переважно підтримувало Україну.

"Я думаю, що підтримка не зміниться і може залишатися на тому рівні, який був. Ми "ленд-ліз" ще не отримали, але зброї на 20 мільярдів отримали. Тобто обіцяли 40, які ще не дали, але 20 мільярдів вже привезли. Я думаю, що ця підтримка залишатиметься і кожна з партій навпаки – хотітиме дати більше Україні", – запевнив експерт.

З його слів, як "демократи", так і "республіканці" захочуть продемонструвати своєму суспільству, що вони надають більшу допомогу Україні.

"Українці і їхня боротьба проти диктатури Росії й загрози демократії сьогодні в ТОП-3 тем у США. Тому допомагати для них багато в чому за честь і "зона відповідальності" – вони самі так вважають у тому числі. Політичні скандали й "затримки" можливі після виборів. Але це означатиме протистояння Україні, а лиш протистояння між самими партіями", – резюмував оглядач.

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Проміжні вибори у США: що відомо