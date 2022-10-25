Звідки беруться "перемовницькі настрої" на Заході

Однак у Штатах активізація таких розмов пов'язана насамперед із наближенням проміжних виборів до Конгресу. Про це 24 каналу розказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

До теми За яких умов Байден погодиться говорити з Путіним: експерт припустив, чи приїде диктатор на G20

За його словами, до них залишається все менше часу, а тому єдині інструменти, які залишаються в політиків для того, щоб привернути увагу до себе, своєї кампанії та своєї кандидатури – це скандальні методи. Мова йде про будь-що, спрямоване проти політичного мейнстриму та проти загальної позиції США.

А оскільки зараз своєрідним мейнстримом є підтримувати Україну, то нічого дивного, що радикальні республіканці раптом почали заявляти, що потрібно переглядати питання допомоги нашій державі та сідати за стіл переговорів. Ба більше, про щось подібне почали говорити і ліберальні демократи.в

Тобто для американців наразі це – тренд підготовки до виборів,

– підкреслив Краєв.

Що ж стосується Європи, то там на необхідності переговорів наголошують переважно або колишні політики, або політики, які свого часу відкрито співпрацювали з росіянами, або ж ті, хто просто констатує, що війна має завершитися переговорами. Але це аксіома – будь-яка війна завершується перемовинами. Утім, експерт зауважив –питання, коли та з ким саме їх починати.

Американські демократи закликали Байдена вести переговори з Путіним

Якщо до закликів республіканців у Конгресі США щодо зменшення підтримки України та необхідності переговорів всі вже встигли звикнути, то лист з подібним формулюванням від групи з 30 ліберал-демократів став несподіванкою. Вони адресували його Білому дому, і закликали президента США Джо Байдена вести прямі переговори з Росією.

Однак, зіштовхнувшись із хвилею критики, вони досить швидко відкликали свого листа, заявивши, що він був написаний ще кілька місяців тому, і лише зараз без погодження оприлюднений.

Олександр Краєв констатував, що чим би не була ця спроба, вона провалилася. Ба більше, він зауважив, що насправді у соціалістів, якими і є ліберал-демократи, є інша проблема.

Експерт пояснив, що вони почали цей тренд лише тому, що не виконали свою попередню програму. Більшість цих політиків прийшли в Конгрес у 2019 році на хвилі пролівих настроїв. Тоді Трамп настільки налаштував проти себе всіх, кого можливо, що ліві соціалістичні ідеї стали популярними. Однак ці демократи досі не реалізували жодного пункту зі свого порядку денного.

Це підштовхнуло їх почати робити такі провокації, такі дивні заяви. Але треба розуміти, що це по суті єдине, що вони змогли зробити за цей час", – підкреслив він.

Але американські виборці розуміють, що самими заявами "ситий не будеш і економіку не поправиш". Тому насправді, на переконання Краєва, такі провокації особливо не допоможуть цим політикам і не вплинуть на позицію США щодо України.

Олександр Краєв пояснив, чому деякі західні політики наполягають на переговорах із Путіним: дивіться відео

Про що йшла мова у листі ліберал-демократів