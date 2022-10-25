Демократи схиляють Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку США надають Україні, з дипломатією, щоб "пришвидшити мир".
Увага Зеленський назвав умови, за яких Україна спілкуватиметься з Росією
Однопартійці президента США стурбовані тим, що Вашингтон не веде регулярного діалогу з Кремлем для припинення затяжної війни, і нагадують про її глобальні наслідки – аж до зростання цін у Штатах та небезпеку ядерного удару Росії.
Республіканці кажуть, що це потрібно для народу України
У листі сказано, що вони не мають ілюзій щодо труднощів, пов'язаних із залученням Росії, враховуючи її обурливе та незаконне вторгнення в Україну та рішення здійснити додаткові незаконні анексії української території.
Однак, якщо є спосіб покласти край війні, зберігаючи вільну та незалежну Україну, Америка зобов'язана скористатися всіма дипломатичними шляхами, щоб підтримати таке рішення, яке буде прийнятним для народу України,
– зазначили демократи.
Автори листа вказують на руйнування, які війна вже спричинила в Україні, збитки для світу та ризик катастрофічної ескалації.
Це перший подібний заклик до Байдена
Останніми тижнями ризик ядерної війни зріс, бойові дії загострилися, а глобальна економічна незахищеність поглибилася. Тисячі людей загинули і ще десятки мільйонів постраждали,
– додали вони.
Досі занепокоєння можливим зменшенням підтримки України виникало у зв'язку з можливим посиленням позицій Республіканської партії в Конгресі після проміжних виборів 8 листопада.
Україна сама вирішить, чи відновлювати переговори з Росією
- Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що повернення переговорів України та Росії є шляхом до припинення війни. Однак, коли відбудуться ці переговори повинна вирішувати лише Україна.
- Також президент Франції вважає, що за столом переговорів України та Росії мають бути присутні Європа і міжнародна спільнота, "щоб будувати в цей момент умови миру".