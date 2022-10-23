Під час пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської Ради у Брюсселі президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що Європа не воює в Україні, а лише підтримує її, зокрема санкціями проти Росії. Тож не може зупинити війну та призначати мирні переговори з країною-агресоркою, повідомляє 24 канал.

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Україна розпочне переговори, коли бачитиме, що момент настав

На думку Макрона, припинення повномасштабної війни передбачає за собою мирні переговори. Але вони відбудуться тоді, коли Україна вирішить, що момент повернутися за стіл переговорів настав.

Чому я так говорю? Тому що ми підтримуємо Україну, оскільки вона захищає свій територіальний суверенітет і свої кордони. Тому ми не можемо говорити від імені України, що той чи інший момент прийнятний або ні. В цьому контексті перше, що ми повинні зробити, це ніколи не розривати зв’язків,

– сказав він.

При цьому він сказав дивну тезу, що "мир можливий, але лише українці вирішуватимуть, коли саме". Хоч насправді єдина країна, яка може закінчити війну в один момент – це Росія. Достатньо лише перестати атакувати та відвести свої війська.

Макрон пояснив, чому продовжує спілкування з Путіним

Президент Франції заявив, що лідерам ЄС потрібно продовжувати говорити з українською та російською владою, тому що "в якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл".

Також президент Франції вважає, що за столом переговорів України та Росії мають бути присутні Європа і міжнародна спільнота, "щоб будувати в цей момент умови миру". При цьому він погодився, що створити передумови для цього не в його силах.

Вони залежать, перш за все, від розвитку конфлікту на місці, а також від певних суверенних рішень, які ми повинні поважати. Але ми всі повинні всіма нашими діями робити так, щоб, коли це буде можливо, цей момент настав. Ось чому я завжди припускаю можливість говорити з обома сторонами,

– сказав Макрон.

Разом з тим Макрон закликав продовжувати надавати військову допомогу Україні, "щоб у певний час український народ міг обрати мир на тих умовах, які сам визначить".

Чому знову заговорили про переговори України з Росією

21 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган вкотре заявив про готовність провести переговори між Зеленським та Путіним. Ердоган вважає, що російський диктатор нібито став "м'якшим" та "відкритішим", тож турецька сторона хоче провести телефонні переговори з обома сторонами президентами.

Володимир Зеленський чітко відповів, що Україна зможе вести діалог з Росією лиш тоді, коли там буде інша влада, агресор поверне усі українські території, а з боку Москви буде повага до суверенітету, територіальної цілісності та Конституції України.

На початку повномасштабного вторгнення Україна ще розраховувала на чесний діалог. Проте росіяни висували лише ультиматуми й цинічно обстрілювали українські міста навіть в той момент, коли українські та російські політики сиділи за одним столом. Тож Зеленський зауважив, що наступні переговори повинні бути у формі діалогу, а не ультиматумів.

Ситуація на фронті для Росії зараз не втішна. Ймовірніше за все, за допомогою переговорів на даному етапі Путін хоче взяти оперативну паузу, досягнувши режиму припинення вогню, щоб підготуватися до нового наступу.

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