Саркозі зазначив, що теперішній президент Еммануель Макрон чинить правильно, коли телефонує главі Кремля.

До теми Брати-егоїсти: як і чого домагається російська пропаганда у Франції та Італії

"Як ми можемо зупинити війну, не розмовляючи зі сторонами, які є у війні?", – сказав він.

Про що говорив колишній президент

Саркозі зазначив, що Франції слід брати більшу ініціативу. Він називає напад Росії "кризою". За словами колишнього президента, те, що Макрон не поїхав на початку вторгнення в Україну є "втраченою можливістю і часом", оскільки "швидкість дій дає простір для маневру".

Колишній французький президент вважає, що під час вторгнення Росії у Грузію у 2008 році "доклав багато дипломатичних зусиль для врегулювання конфлікту". Однак він "шкодує", що у нинішній війні Євросоюз "може створити враження, що стоїть позаду американців".

Франція повинна взяти на себе ініціативу в цій кризі. Настав час для серйозних ініціатив, щоб говорити про майбутнє і мир, – зазначив Саркозі.

До речі Заявою Макрона Франція порушила всі правила ядерного стримування

Реакція в Офісі Президента

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розкритикував Саркозі. Він зазначив, що позиція колишнього президента Франції дала Путіну впевненість безкарності.

"Засуджений за корупцію автор концепції "дозвольте Росії вбивати під обіцянки більше так не робити" висловив "експертну думку" щодо російської агресії в Україні. На жаль, саме позиція Ніколя Саркозі щодо Грузії у 2008 переконала Путіна у слабкості Європи. Хтось знову хоче вмиротворити агресора?", – написав Подоляк.

Франція та Україна: останні новини