Саркози отметил, что нынешний президент Эммануэль Макрон поступает правильно, когда звонит по телефону главе Кремля.

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"Как мы можем остановить войну, не разговаривая со сторонами, которые участвуют в войне?", – сказал он.

О чем говорил бывший президент

Саркози отметил, что Франции следует брать большую инициативу. Он называет нападение России "кризисом". По словам бывшего президента, то, что Макрон не поехал в начале вторжения в Украину, является "упущенной возможностью и временем", поскольку "скорость действий дает простор для маневра".

Бывший французский президент считает, что во время вторжения России в Грузию в 2008 году "приложил много дипломатических усилий по урегулированию конфликта". Однако он "жалеет", что в нынешней войне Евросоюз может создать впечатление, что стоит позади американцев.

Франция должна взять на себя инициативу в этом кризисе. Настало время для серьезных инициатив, чтобы говорить о будущем и мире,

– отметил Саркози.

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Реакция в Офисе Президента

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подверг критике Саркози. Он отметил, что позиция бывшего президента Франции дала Путину уверенность в безнаказанности.

"Осужденный за коррупцию автор концепции "позвольте России убивать под обещания больше так не делать" выразил "экспертное мнение" по поводу российской агрессии в Украине. К сожалению, именно позиция Николя Саркози по отношению к Грузии в 2008 году убедила Путина в слабости Европы. Кто-то снова хочет умиротворить агрессора?", – написал Подоляк.

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