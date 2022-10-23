Саркози отметил, что нынешний президент Эммануэль Макрон поступает правильно, когда звонит по телефону главе Кремля.
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"Как мы можем остановить войну, не разговаривая со сторонами, которые участвуют в войне?", – сказал он.
О чем говорил бывший президент
Саркози отметил, что Франции следует брать большую инициативу. Он называет нападение России "кризисом". По словам бывшего президента, то, что Макрон не поехал в начале вторжения в Украину, является "упущенной возможностью и временем", поскольку "скорость действий дает простор для маневра".
Бывший французский президент считает, что во время вторжения России в Грузию в 2008 году "приложил много дипломатических усилий по урегулированию конфликта". Однако он "жалеет", что в нынешней войне Евросоюз может создать впечатление, что стоит позади американцев.
Франция должна взять на себя инициативу в этом кризисе. Настало время для серьезных инициатив, чтобы говорить о будущем и мире,
– отметил Саркози.
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Реакция в Офисе Президента
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подверг критике Саркози. Он отметил, что позиция бывшего президента Франции дала Путину уверенность в безнаказанности.
"Осужденный за коррупцию автор концепции "позвольте России убивать под обещания больше так не делать" выразил "экспертное мнение" по поводу российской агрессии в Украине. К сожалению, именно позиция Николя Саркози по отношению к Грузии в 2008 году убедила Путина в слабости Европы. Кто-то снова хочет умиротворить агрессора?", – написал Подоляк.
Франция и Украина: последние новости
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- Французские семьи принимают у себя дома украинских беженцев. За это государство будет платить им компенсацию.
- Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина получит от его государства системы ПВО Crotale.
- Во Франции обучаются военные из Украины. В частности, в ближайшее время туда отправятся еще 2 тысячи защитников.
- Президент Франции Макрон сказал, что не ответит ядерным оружием, если Россия нанесет тактический удар по Украине, потому что это будет противоречить интересам его страны.