Президент Туреччини заявив, що найближчими днями турецька сторона проведе телефонні переговори з обома лідерами.

Увага "Світ дивиться на все по-іншому": чи є сьогодні перспектива переговорів між Україною та Росією

Я побачив, що Путін набагато м'якший і більш відкритий для переговорів, ніж раніше. Ми побачимо, до чого це може привести в ході телефонної дипломатії, яку ми проведемо найближчими днями, вислухавши обох лідерів,

– зазначив Ердоган.

Відчуваючи поразку, Путін дійсно може прагнути відновлення переговорів.

Зазначимо також, що напередодні Ердоган поговорив із Зеленським про необхідність "дипломатичного врегулювання".

Зверніть увагу! Україна офіційно відмовилася від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін. Сталось це після анексії Путіним 4 українських областей.

То чи можливі перемовини і яка позиція Росії

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що Путін рветься на G20 до Зеленського. Однак, за словами Арестовича, він не уявляє Володимира Зеленського, який йде проти своїх слів щодо того, щоб не проводити перемовини з Путіним.

Саміт країн "Великої двадцятки" відбудеться 15 – 16 листопада на індонезійському острові Балі.

Індонезія готується до прийняття президентів України та Росії Володимира Зеленського і Владіміра Путіна у цьогорічному саміті "Групи двадцяти" в Індонезії, але жодна зі сторін поки не підтвердила участі.

В ОП не виключили, що Зеленський може відвідати саміт G20, якщо там буде Владімір Путін. У кремлі одразу заявили, що зустрічі не буде.

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