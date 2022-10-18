На тлі масованих обстрілів люди навпаки говорять, що мости спалені давно. Усі переконані, що про переговори не може бути й мови. Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Неможливість переговорів розуміють усі, крім Путіна

"Навіть радник Ердогана Ібрагім Калин визнав, що сьогодні передумов для переговорів між Росією та Україною немає. Вони зникли. Сьогодні поставлені жирні три крапки до того, як ситуація зміниться у самій Росії", – відзначив політолог.

Невипадково саме радник Ердогана Калин про це сказав, наголошує Клочок, адже раніше він говорив про те, що потрібно сідати за стіл перемовин. Також йшлося про необхідність підписання так званого нового договору між Заходом та Росією, яке мали обговорювати на регіональному саміті в Астані (Казахстан).

"Це вказує на те, що сьогодні усі далекі від думки про те, що можуть бути переговори між Путіним і Зеленським. Єдиним прихильником цього лишається Путін", – зауважив політичний та економічний експерт.

При цьому, підкреслює він, російський диктатор формує позицію по-своєму. Він намагається домогтися свого у будь-який спосіб.

Сьогодні перспективи переговорів між Путіним та Зеленським немає. Вона ще могла бути 24 – 25 лютого. Але сьогодні – усе. Вона зникла повністю. Ба більше, на тлі постачання іранцями озброєння для того, щоб росіяни знищували українців, світ зовсім по-іншому дивиться на те, як сьогодні формується геополітика, світопорядок, поляризація відбувається. І я думаю, процеси лише ускладнюватимуться, на жаль,

– запевнює Валерій Клочок.

Він додає, що варто враховувати й останні заяви білорусів. Тому ніякого прецеденту для розмови Путіна із Зеленським немає. Звісно, одного дня переговори між країнами можуть відбутися, але точно не за участю Путіним. "Якщо влада зміниться і буде по-іншому вибудовувати умови – то так", – підкреслив Клочок.

Гіпотетично, пояснює він, якби усі мобілізовані зібралися і поїхали додому, Росія вивела свої війська з території України – тоді можна було б про щось говорити. "А так про що говорити? Про те, що в нас "відтяпали" шматок держави, а тепер сідаймо за стіл переговорів? Це несерйозно", – переконаний політичний та економічний експерт.

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