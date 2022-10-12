Так, найкращим варіантом для Путіна було б "обговорити правила гри" та дати гарантію, що він не буде застосовувати ядерну зброю проти нашої держави. Крім того, дотримати це слово. Таку думку на стрімі з Марком Фейгіним озвучив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу "Це приносить свої плоди": яку роль грає Ердоган у "переговорах" між Україною та Росією

Захід не прийме умов Путіна

Спробувати "сторгуватися" щодо цивілізованих правил війни – це найкраще, що він може зробити, якщо не збирається припиняти війну,

– зауважив радник голови ОП.

Ба більше, з його дій зрозуміло, що він не збирається її завершувати, адже це означатиме його політичну смерть. Російському президенту треба бодай якийсь результат, щоб показати його росіянам.

Арестович припустив, що Путін, ймовірно, вимагатиме від Заходу статус-кво для захоплених територій. А натомість запевнятиме наших партнерів у припиненні бойових дій. Втім, всі прекрасно розуміють, що це відверта брехня.

"Вони абсолютно не приймуть те, що робить Путін у жодному варіанті – ні у варіанті "референдумів", ні численних Буч, які вони влаштували, ні у варіанті ударів по цивільній інфраструктурі або шантажу газом", – підкреслив радник голови ОП.

Арестович припустив, якою буде позиція Путіна щодо переговорів: дивіться відео

Переговори України з Росією: що відомо