Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Перед цим він розповідав, що Захід врешті зрозумів, що Україна не піде на домовленості з Росією.
Важливо У РНБО окремим пунктом погодили неможливість переговорів з Путіним
Росія не зможе домовитися з Заходом
Це безглуздо, адже про що він домовиться з Заходом, якщо Зеленський заявив і щобільше – навіть сам собі "зв'язав руки" відповідним рішенням, якщо Росія хоче переговорів – нехай надсилає іншого президента,
– зауважив російський публіцист.
"Ситуація на полі бою змінилася і Зеленський говорить з Путіним зараз мовою переможця", – наголосив російський опозиційний політик.
За його словами, союзники нашої держави розуміють, що Україна зараз стоїть на захисті світу. Отже, Захід не зможе диктувати нам умови щодо перемовин з країною-агресоркою.
Піонтковський прокоментував ймовірність перемовин Путіна з Заходом: дивіться відео
Перемовини Росії з Україною: останні новини
- 30 вересня Україна ухвалила рішення про те, що переговорів з президентом Росії Владіміром Путіним і бути не може. Це означає, що наша держава готова до цього процесу лише за умов зміни влади у країні-агресорці.
- Рішення Володимира Зеленського не сідати за стіл переговорів з Владіміром Путіним стало черговою іскрою. У росіян настільки запалало, що вони заледве стримували емоції. Відреагував на указ Зеленського речник Путіна Дмітрій Пєсков. Він заявив, мовляв, тепер в Росії очікують або на зміну позиції Зеленського щодо перемовин, або на зміну самого президента в Україні.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що проводити переговори з Росією немає жодного сенсу. Адже країна-агресорка ніколи не пропонує переговорів, вона пропонує ультиматуми різних видів.
- Натомість Туреччина активно виступає за проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Однак паралельно надає "Байрактари" і критикує Захід за постачання подекуди дійсно старої зброї для України. Ба більше, Туреччина не буде "викручувати руки" Києву та змушувати сісти за переговори.