Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Перед цим він розповідав, що Захід врешті зрозумів, що Україна не піде на домовленості з Росією.

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Росія не зможе домовитися з Заходом

Це безглуздо, адже про що він домовиться з Заходом, якщо Зеленський заявив і щобільше – навіть сам собі "зв'язав руки" відповідним рішенням, якщо Росія хоче переговорів – нехай надсилає іншого президента,

– зауважив російський публіцист.

"Ситуація на полі бою змінилася і Зеленський говорить з Путіним зараз мовою переможця", – наголосив російський опозиційний політик.

За його словами, союзники нашої держави розуміють, що Україна зараз стоїть на захисті світу. Отже, Захід не зможе диктувати нам умови щодо перемовин з країною-агресоркою.

Піонтковський прокоментував ймовірність перемовин Путіна з Заходом: дивіться відео

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