Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Перед этим он рассказывал, что Запад, наконец, понял, что Украина не пойдет на договоренности с Россией.
Важно В СНБО отдельным пунктом согласовали невозможность переговоров с Путиным
Россия не сможет договориться с Западом
Это бессмысленно, ведь о чем он договорится с Западом, если Зеленский заявил и более того – даже сам себе "связал руки" соответствующим решением, если Россия хочет переговоров – пусть присылает другого президента,
– отметил российский публицист.
"Ситуация на поле боя изменилась и Зеленский говорит с Путиным сейчас на языке победителя ", – подчеркнул российский оппозиционный политик.
По его словам, союзники нашего государства понимают, что Украина сейчас стоит на защите мира. Следовательно, Запад не сможет диктовать нам условия по переговорам со страной-агрессором.
Пионтковский прокомментировал вероятность переговоров Путина с Западом: смотрите видео
Переговоры России с Украиной: последние новости
- 30 сентября Украина приняла решение о том, что переговоров с президентом России Владимиром Путиным и быть не может. Это означает, что наше государство готово к этому процессу только при смене власти в стране-агрессоре.
- Решение Владимира Зеленского не садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным стало очередной искрой. У россиян настолько запылало, что они едва сдерживали эмоции. Отреагировал на указ Зеленского спикер Путина Дмитрий Песков. Он заявил, мол, теперь в России ожидают либо смену позиции Зеленского относительно переговоров, либо смену самого президента в Украине.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что проводить переговоры с Россией нет никакого смысла. Ведь страна-агрессор никогда не предлагает переговоры, она предлагает ультиматумы разных видов.
- Турция же активно выступает за проведение мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако параллельно предоставляет "Байрактары" и критикует Запад за поставки кое-где действительно старого оружия для Украины. Более того, Турция не будет "выкручивать руки" Киеву и заставлять сесть за переговоры.