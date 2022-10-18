На фоне массированных обстрелов люди наоборот говорят, что мосты сожжены давно. Все убеждены, что о переговорах не может быть и речи. Об этом 24 каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

Ранее Если он не дурак: Арестович оценил, есть ли у Путина какие-то шансы на переговоры

Невозможность переговоров понимают все кроме Путина

"Даже советник Эрдогана Ибрагим Калин признал, что сегодня предпосылок для переговоров между Россией и Украиной нет. Они исчезли. Сегодня поставлены жирные три точки до того, как ситуация изменится в самой России", – отметил политолог.

Неслучайно именно советник Эрдогана Калин об этом сказал, отмечает Клочок, ведь раньше он говорил о том, что нужно садиться за стол переговоров. Речь также шла о необходимости подписания так называемого нового договора между Западом и Россией, который должен был обсуждаться на региональном саммите в Астане (Казахстан).

"Это указывает на то, что сегодня все далеки от мнения о том, что могут быть переговоры между Путиным и Зеленским. Единственным сторонником этого остается Путин", – отметил политический и экономический эксперт.

При этом, подчеркнул он, российский диктатор формирует позицию по-своему. Он пытается добиться своего любым способом.

Сегодня перспектив переговоров между Путиным и Зеленским нет. Она еще могла быть 24 – 25 февраля. Но сегодня – все. Она исчезла полностью. Более того, на фоне снабжения иранцами вооружения для того, чтобы россияне уничтожали украинцев, мир совсем по-другому смотрит на то, как сегодня формируется геополитика, миропорядок, поляризация происходит. И я думаю, процессы будут только усложняться, к сожалению,

– уверяет Валерий Клочок.

Он добавляет, что следует учитывать и последние заявления белорусов. Потому никакого прецедента для разговора Путина с Зеленским нет. Конечно, однажды переговоры между странами могут состояться, но точно не с участием Путиным. "Если власть изменится и будет по-другому выстраивать условия – то да", – подчеркнул Клочок.

Гипотетически, объясняет он, если бы все мобилизованные собрались и уехали домой, Россия вывела свои войска с территории Украины – тогда можно было бы о чем-то говорить. "А так о чем говорить? О том, что у нас "оттащили" кусок государства, а теперь будем садиться за стол переговоров? Это несерьезно", – убежден политический и экономический эксперт.

Угроза переговоров России и Запада: смотрите видео

Переговоры между Россией и Украиной: последние новости