Очільник Кремля, ймовірно, дуже хотів би приїхати на саміт. Однак розуміє, що без жодних домовленостей виглядатиме просто смішним. Таку думку 24 каналу висловив політичний аналітик та історик зі Сполучених Штатів Армен Чібухчян.

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Байден готовий обговорювати з Путіним лише одне питання

За його словами, президент Сполучених Штатів Джо Байден натякнув Путіну, що готовий поговорити про ув'язнених в Росії американців. У такий спосіб американський лідер звузив теми й дав зрозуміти, що він ні про що інше з російським президентом говорити та домовлятися не буде.

Він чітко дав зрозуміти, що зацікавлений тільки в цій розмові,

– підкреслив Чібухчян.

"Захист своїх громадян для Сполучених Штатів завжди був пріоритетом, у цьому не має жодних сумнівів. Тому, коли Байден говорить, що готовий говорити тільки на цю тему – це означає, що він не готовий обговорювати інші питання", – констатував політичний аналітик.

Чібухчян розповів, за якої умови Байден поговорить з Путіним: дивіться відео

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