Глава Кремля, вероятно, очень хотел бы приехать на саммит. Однако понимает, что без каких-либо договоренностей будет выглядеть просто смешным. Такое мнение 24 каналу высказал политический аналитик и историк из Соединенных Штатов Армен Чибухчан.
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Байден готов обсуждать с Путиным только один вопрос
По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден намекнул Путину, что готов поговорить о заключенных в России американцах. Таким образом, американский лидер сузил темы и дал понять, что он ни о чем другом с российским президентом говорить и договариваться не будет.
Он четко дал понять, что заинтересован только в этом разговоре,
– подчеркнул Чибухчан.
"Защита своих граждан для Соединенных Штатов всегда была приоритетом, в этом нет никаких сомнений. Поэтому, когда Байден говорит, что готов общаться только на эту тему – это значит, что он не готов обсуждать другие вопросы", – констатировал политический аналитик.
Чибухчан рассказал, при каком условии Байден поговорит с Путиным: смотрите видео
Саммит G20 в Индонезии: последние новости
- В течение 15 – 16 ноября запланирован саммит Группы двадцати на Бали. По всей вероятности, Путин таки может принять в нем участие. У него есть причины туда ехать, чтобы хоть как-то удержать внимание так называемых "дружественных стран". Там ведь будут Китай и Индия.
- В то же время российские пропагандисты, ссылаясь на слова его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, говорят, что участие Путина в саммите G20 зависит от мер безопасности. Мол, при принятии решения об участии российского президента в саммите G20 будут учитываться "все факторы".
- Президент США Джо Байден отказывается встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20. Он не хочет видеть диктатора даже в коридоре или на общем фото лидеров государств. Ведь считает российского президента убийцей и военным преступником, которым он на самом деле и является. Официальные лица Вашингтона над этим работают.
- Канада выступает за исключение Россию из Международного валютного фонда и G-20. В Канаде заявили, что Россия создает угрозу мировой экономике.