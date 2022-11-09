Ситуация в Соединенных Штатах в последние месяцы была напряженной. Все ожидали промежуточных выборов, которые должны были бы подтвердить или наоборот отрицать поддержку гражданами курса действующего президента Джозефа Байдена.

Читайте также Могут ли США прекратить помощь Украине после победы Республиканской партии

Каков теперь состав Сената

Следует отметить, что подсчет голосов продолжается. Однако предварительные результаты показывают почти равные шансы и для демократов, и для республиканцев. Вероятно, демократы смогут избежать "разгромных" результатов выборов, которых некоторые в партии опасались, учитывая падение рейтинга Байдена и разочарование избирателей из-за инфляции.

По состоянию на 9 ноября, в 8:00 (по Киеву) результаты распределились практически равномерно – 47 мест в Сенате получили демократы, тогда как республиканцы получили 46.



Предварительные результаты выборов в Сенат США / Фото NBCNews

Первый важный результат избирательной ночи – избрание губернатора Флориды Рона Десантиса на новый срок (он возглавлял штат с 2019 года). Десантис должен одержать победу, также сохранит свой мандат республиканский сенатор Марко Рубио. Результаты голосования в этом штате могут стать определяющими для судьбы Палаты представителей.

Любопытно! На промежуточных выборах в Конгресс США сенатор-республиканец Рэндал Ховард Пол победил в штате Кентукки и продолжит свое представительство в Сенате. В мае он заблокировал законопроект о предоставлении Украине пакета военной помощи.

Что такое Сенат Это одна из двух палат парламента США. Каждый штат в Сенате представляют по два депутата – их выбирают каждые шесть лет в шахматном порядке. То есть 100 сенаторов представляют 50 штатов – в этом году на выборах выбирают 33 или 34 депутата.

Источник: Википедия

Как большинство республиканцев в Сенате повлияет на поддержку Украины

Отметим, что в приоритетах республиканцев – религиозные права, предложение национального запрета на аборты после 15 недель беременности, борьба с преступностью, инфляция и налоги. В Республиканской партии также сосредоточены вопросы нелегальных мигрантов. Они продолжают политику Дональда Трампа, фокусируя внимание на нелегальных мигрантах, прибывающих через границу в США. Многие республиканцы говорят: вот это реальная угроза, а не то, что Россия напала на Украину.

Опрос Pew Research Center показал, что все больше американцев считает, что США оказывают слишком много помощи Украине. В марте такого мнения придерживались 7% граждан, а в сентябре их уже было 20%. А среди приверженцев Республиканской партии такое мнение поддерживают 32% избирателей.

Достойно внимания – что изменится после выборов в США: смотрите видео