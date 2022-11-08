Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко. Раніше повідомлялось про те, як проходить голосування на проміжних виборах у США.

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Республіканці радикальніші, ніж демократи

Лещенко зазначив, що треба дочекатись підсумків виборів і формування нової більшості. Досі незрозуміло, чи вона буде республіканська, чи демократична. Американське суспільство, як і будь-яке у світі, може протестно реагувати на ситуації, які спровокував Путін.

Однак республіканська партія протягом десятиліть була радикальніша в підтримці незалежності України, ніж демократична. Республіканська партія більше представлена нашою діаспорою. Вона завжди виступала за те, щоб вплив Росії був мінімізований, щоб Росія була демілітаризована, щоб вона не мала загрози для світового порядку денного,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

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Рішення попереднього Конгресу

Він продовжив, якщо у республіканській партії є кілька людей, чиї заяви насторожують, це не означає, що це буде мейнстрімом для нової більшості. Якщо вона буде нова. Треба дочекатись результатів і офіційних рішень.

"Утім і в цьому сенсі ми страхуємось. Є рішення нинішнього складу Конгресу, ухвалено бюджет, які тільки треба виконати, незалежно від того, як закінчаться вибори", – наголосив Лещенко.

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