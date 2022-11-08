Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко. Ранее сообщалось о том, как проходит голосование на промежуточных выборах в США.

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Республиканцы более радикальные, чем демократы

Лещенко отметил, что нужно дождаться итогов выборов и формирования нового большинства. До сих пор непонятно, будет ли она республиканская или демократическая. Американское общество, как и любое в мире, может протестно реагировать на ситуации, спровоцированные Путиным.

Однако республиканская партия на протяжении десятилетий была более радикальной в поддержке независимости Украины, чем демократическая. Республиканская партия больше представлена нашей диаспорой. Она всегда выступала за то, чтобы влияние России было минимизировано, чтобы Россия была демилитаризована, чтобы она не имела угрозы для мировой повестки дня,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

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Решение предыдущего Конгресса

Он продолжил, если у республиканской партии есть несколько человек, чьи заявления настораживают, это не означает, что это будет мейнстримом для нового большинства. Если она будет нова. Надо дождаться результатов и официальных решений.

"Впрочем, и в этом смысле мы страхуемся. Есть решение нынешнего состава Конгресса, принят бюджет, который только нужно выполнить, независимо от того, как закончатся выборы", - подчеркнул Лещенко.

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