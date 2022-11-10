Росія прагне переконати всіх, що тікаючи з правого берега Дніпра, вона готова до діалогу з Україною. Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Експерт зазначив, що Росія хотіла б надати своїй "операції" з виведення військ з Херсона конотацію того, що вона нібито готова до переговорів з Україною.

У Кремлі хочуть підкреслити, що вихід з Херсона – це політичний крок, що демонструє готовність Москви до діалогу. Однак є важлива ідея цих переговорів – що просто саме по собі звільнення Херсона не є тим бажаним остаточним тригером, який свідчить остаточно про поступки Росії, яких було достатньо для перемовин,

– пояснив оглядач.

За його словами, наразі зрозуміло, що "найменш доступна грань" для можливого діалогу – це повернення Україні, як мінімум, усіх територій до вторгнення 24 лютого.

"Всі прекрасно усвідомлюють, що не можна надавати Росії можливості від'їдати Україну по шматочках й потім замилювати очі якимись новими домовленостями. Звісно, Росія хоче продати цю ідею, але цього замало", – додав аналітик.

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На його думку, така ідея "продається" навіть не задля остаточного врегулювання війни, а радше для спроб Росії якось впевненіше говорити про можливість теоретичних переговорів, які ще навіть ніхто не оголошував.

"Для переговорів у сторін мають бути компромісні позиції. Тобто це історія про те, що сторони мають хоча б початково на чомусь зійтися. А за останні місяці ми побачили кілька кроків, які навпаки – відводять сторони від таких можливостей. Це увінчалося "включенням" окупованих територій у склад Росії", – підкреслив Божко.

Він констатував, що всі прекрасно розуміють, що Україна повертає собі тимчасово втрачені території й що Росія не погодиться їх повернути назад.

"Цей "шпагат" виглядає дуже погано й він суцільно неадекватний", – резюмував політолог.

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