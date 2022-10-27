За словами кремлівського диктатора, ціллю війни нібито є "визволення Донбасу", тобто окупація невіддільної частини України. Однак на 9-ий місяць вторгнення він вирішив під час промови на "Валдаї" знайти аргументи, аби пояснити причини анексії не лише Донбасу, але й Херсонщини та Запоріжжя, повідомляє 24 канал.

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Нова порція потоку свідомості Путіна

Владімір Путін, як звично, заявив, що нібито війна іде "за планом", а тим самим планом є окупація Донбасу. Кремлівський диктатор заявив, що Луганщина вже нібито під контролем Росії, але забув одну важливу деталь – ЗСУ почали деокупацію Луганської області й звільнили вже низку населених пунктів.

Тепер, за словами Путіна, нібито російські окупанти намагаються захопити всю Донеччину. Тут варто зазначити, що за словами радника Офісу Президента Олексія Арестовича, диктатор дав наказ військам захопити Донецьку область до кінця жовтня, але цей термін вже кілька разів змінювався, починаючи з червня.

Окупацію й анексію Херсонської й Запорізької областей диктатор Путін вирішив цинічно пояснити нібито "бажанням мешканців цих територій стати частиною Росії". Вочевидь, у Путіна поганий зір, якщо він не бачив протестів проти окупації в Херсоні, Каховці, Новій Каховці, Мелітополі, Енергодарі й інших містах, які так само є невіддільною частиною України.

Та є у словах Путіна цікава деталь – мовляв, з Півночі та Півдня російські війська наступали саме для "допомоги Донбасі". Диктатор не хоче визнавати власних провалів, адже він просто вирішив не згадувати, як у перші дні вторгнення Кремль розраховував на бліцкриг і швидке захоплення Києва. Окупанти зазнали поразки і були повністю вибиті з Півночі. Крім того, окупанти та пропагандисти так само намагалися показати те, що нібито на Харківщині теж хочуть "стати частиною Росії", але плани ворога зламав контрнаступ українських військ.

Чому ж насправді Путін почав повномасштабне вторгнення

Уранці 24 лютого, оголошуючи про початок так званої "спецоперації" Путін переконував, що йому потрібен лише Донбас, але російські війська зайшли на територію України з 3 сторін, а російські ракети атакували усі регіони. Те, що Путін і тут збрехав – доволі очікувано.

Диктатор любить історію, але лише у власній інтерпретації, де "Україну створив Ленін". А ще він любить порівнювати себе з попередніми російськими царями і вождями, яких росіяни вважають великими, зокрема й через завойовницьку політику. Після розпаду Російської імперії СРСР намагався захопити усі території, які були у складі цієї імперії, створюючи нову. Так само й Путін після розпаду СРСР намагається повернути ті країни, які вийшли зі складу Радянського Союзу і ввійти за допомогою цього в історію.

Однак скільки б диктатор не твердив, що "все йде за планом", на практиці все зовсім не так – щось малоймовірно, що оголошення так званої часткової мобілізації через 7 місяців після початку вторгнення входило у "план". Що б не планували у Кремлі, усі їхні задуми руйнують українські захисники та захисниці, які не лише стримали ворожу навалу, але й повертають з-під окупації населені пункти, які ворог зміг захопити.

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