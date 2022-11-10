Більшість вищих військових чинів окупантів на сьогодні деморалізовані та розгублені через поразки на фронті. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов.

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Експерт зазначив, що російські генерали незадоволені ситуацією у війні проти України й "в якийсь момент" це невдоволення може отримати "політичне звучання".

Поки що ці генерали занадто деморалізовані, щоб робити якісь активні кроки. Все-таки має бути почуття несправедливості президента щодо них. А тут немає впевненості, що президент не правий. Тобто ж "за справу ж карають", оскільки справді програють й виявилися криворукими виродками, які брязкали на параді медальками,

– пояснив оглядач.

За його словами, коли все дійшло до справи – генерали виявилися ні на що не здатними, позаяк не вміють воювати.

"Вони об'єктивно винні у поразках – з точки зору системи. І в цій ситуації обуритись – не так просто. Вони не мають почуття внутрішньої впевненості у своїй правоті. Зрозуміло, що генерали – це не та публіка, яка займатиметься саморефлексією", – додав політолог.

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На його думку, генерали занадто деморалізовані, розгублені та не вірять у свої сили.

"Все життя вони готувалися до війни – це сенс їхнього життя. Вони були впевнені у своїй перемозі, але їх "відправили у нокаут" українці. У їхній логіці, це взагалі неповноцінний суперник і це ганьба. Для того, щоб виступити проти Путіна та системи, потрібне відчуття сили та впевненості. Я думаю, генерали просто п'ють з ранку до вечора й більше ні на що не здатні", – резюмував Галлямов.

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