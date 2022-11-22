От обстрелов путинской армии страдает почти все побережье Днепра. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Депутат отметил, что оккупанты продолжают терроризировать как город Херсон, так и прилегающие к побережью населенные пункты правобережной части Херсонской области.

Вчера оккупанты обстреливали, в том числе микрорайон "Остров", где было 4 раненых, одна из раненых погибла в больнице. Одну женщину привезли из поселка Антоновка в пригороде Херсона – возле моста, о котором все знают. Сегодня утром оккупанты продолжили обстрелы,

– рассказал Хлань.

По его словам, ночью был слышен минометный обстрел Херсона, а около 7 утра в районе "Забалка", что в частном секторе, вблизи улицы Чайковского был прилет рассыпавшегося кассетного снаряда из "Града".

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Вчера оккупанты также обстреливали Берислав, Токаревку и другие населенные пункты, которые находятся вдоль побережья.

"Оккупанты бьют хаотично, терроризируя гражданское население. Они продолжают совершенно преступные обстрелы, потому что эти удары не по военным объектам и технике, а по частным домам простых людей. Это очередное доказательство, что Россия и ее армия – это террористические организации", – резюмировал Хлань.

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