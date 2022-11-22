Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, жители левобережья сообщали, что российские оккупанты отвели определенную часть войск с левобережья.
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Сейчас вдоль побережья захватчики разместили наблюдательные пункты. На линии 15–20 километров от берега они построили фортификационные сооружения и прикопали артиллерийскую технику, откуда ведут обстрелы. А основная группировка оккупантов находится примерно на расстоянии 20 километров от берега.
Стратегия у них такова. Вдоль побережья Днепра в основном расположены наблюдательные пункты. Далее идет артиллерия, а немного вглубь – основные части оккупантов, которые на расстоянии в 20 километров от побережья Днепра,
– отметил Хлань.
Как ВСУ в дальнейшем будут освобождать Херсонщину
Как отмечает Хлань, оккупанты покинули правобережье под давлением ВСУ из-за трудностей с логистическим обеспечением группировки. Ближе к зиме Днепр становится более тяжелым для переправ из-за погодных условий.
Именно поэтому маловероятно, что ВСУ будут форсировать Днепр, чтобы выбить захватчиков с левого берега. Там можно понести серьезные потери.
Скорее всего, украинские военные будут держать под огневым контролем левый берег и админграницу с Крымом. А масштабные сухопутные операции начнутся с территории Запорожской области.
Хлань рассказал, какая ситуация сейчас на левобережье Херсонщины: смотрите видео
Какая ситуация на освобожденной части Херсонщины: коротко
- Российские оккупанты продолжают обстреливать правобережье Херсонщины. 22 ноября из-за ударов оккупантов из артиллерии погибли два человека, еще семеро – получили ранения.
- 21 ноября оккупанты также обстреливали Херсон. Тогда они попали в многоквартирный жилой дом.
- 20 ноября захватчики попали в жилые дома микрорайона "Остров". Также от обстрелов пострадал центр города.
- А 19 ноября оккупанты обстреляли очередь людей, которые стояли за гуманитарной помощью на Херсонщине. Ранения получили несколько человек.