Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, мешканці лівобережжя повідомляли, що російські окупанти відвели певну частину військ з лівобережжя.

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Зараз уздовж узбережжя загарбники розмістили спостережні пункти. На лінії 15 – 20 кілометрів від берега вони звели фортифікаційні споруди та прикопали артилерійську техніку, звідки ведуть обстріли. А основне угруповання окупантів перебуває приблизно на відстані 20 кілометрів від берега.

Стратегія в них така. Уздовж узбережжя Дніпра переважно розташовані спостережні пункти. Далі йде артилерія, а трохи вглиб – основні частини окупантів, які на відстані за 20 кілометрів від узбережжя Дніпра,

– зазначив Хлань.

Як ЗСУ надалі звільнятимуть Херсонщину

Як наголошує Хлань, окупанти покинули правобережжя під тиском ЗСУ через труднощі із логістичним забезпеченням угруповання. Ближче до зими Дніпро стає важчим для переправ через погодні умови.

Саме тому малоймовірно, що ЗСУ форсуватимуть Дніпро, щоб вибити загарбників з лівого берега. Там можна зазнати серйозних втрат.

Найімовірніше, українські військові триматимуть під вогневим контролем лівий берег та адмінмежу з Кримом. А масштабні сухопутні операції розпочнуться вже з території Запорізької області.

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Яка ситуація на звільненій частині Херсонщині: коротко