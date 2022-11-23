Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко . Он задался вопросом: почему в Москве не заводят дела против российских военнослужащих, которые сегодня обстреливают Херсонщину – если Россия считает эти территории своими. Россияне сами ломают свою стратегию.

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Все сегодня отдают себе отчет в том, что Херсон был, есть и будет украинским, как и оккупированные территории Запорожской области, а также Донецкой и Луганской. И, конечно, Крым, из которого россиянам тоже придется уйти,

– считает Чаленко.

Он отметил, что когда украинские военные атаковали бухту в Крыму возле некоторых городов, россияне начали кричать, "боже, что же делать, надо уезжать". Даже рынок недвижимости в Крыму отреагировал – цены начали стремительно снижаться.

"Люди пытаются продать недвижимость, которую закупили во время оккупации полуострова Российской Федерацией", – отметил политолог.

Обратите внимание! 22 ноября в оккупированном Крыму случилась "бавовна". Города Балаклава, Севастополь и Евпатория "атаковали беспилотники". Местные жители слышали громкие звуки, а российские паблики сообщили о "работе ПВО". Появилась информация об остановке морского транспорта в Севастополе.

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