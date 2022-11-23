Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко . Он задался вопросом: почему в Москве не заводят дела против российских военнослужащих, которые сегодня обстреливают Херсонщину – если Россия считает эти территории своими. Россияне сами ломают свою стратегию.
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Все сегодня отдают себе отчет в том, что Херсон был, есть и будет украинским, как и оккупированные территории Запорожской области, а также Донецкой и Луганской. И, конечно, Крым, из которого россиянам тоже придется уйти,
– считает Чаленко.
Он отметил, что когда украинские военные атаковали бухту в Крыму возле некоторых городов, россияне начали кричать, "боже, что же делать, надо уезжать". Даже рынок недвижимости в Крыму отреагировал – цены начали стремительно снижаться.
"Люди пытаются продать недвижимость, которую закупили во время оккупации полуострова Российской Федерацией", – отметил политолог.
Россияне сами обстреливают "свой" Херсон: смотрите видео
Ситуация в Херсоне: последние новости
- 22 ноября оккупанты обстреляли Херсон. В результате погибли два человека, семь ранены. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич заявил, что "выстрелы и плотность от врага постоянно растут". Захватчики стреляют из ствольной артиллерии, из минометов, РСЗО.
- Российские оккупанты отвели большую часть группировки на 20 километров от Левого берега Днепра, а некоторые подразделения перебросили на другие направления. Вдоль побережья они разместили наблюдательные пункты. В 15 – 20 километрах от берега возвели фортификационные сооружения и прикопали артиллерийскую технику, откуда ведут обстрелы.
- Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский призвал вернувшихся в деоккупированный Херсон или оставшихся согласится на добровольную эвакуацию. Ведь весь правый берег Херсона регулярно попадает под вражеский огонь.