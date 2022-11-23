Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. Він поставив питання: чому в Москві не заводять справи проти російських військовослужбовців, які сьогодні обстрілюють Херсонщину – якщо Росія вважає ці території своїми. Росіяни самі ламають власну стратегію.

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Всі сьогодні усвідомлюють, що Херсон був, є і буде українським, як і окуповані території Запорізької області, а також Донецької та Луганської. І звичайно Крим, з якого росіянам також доведеться піти,

– зауважив Чаленко.

Він зазначив, що коли українські військові атакували бухту в Криму біля деяких міст, росіяни почали кричати, "боже, що ж робити, треба забиратися". Навіть ринок нерухомості у Криму відреагував – ціни почали стрімко знижуватись.

"Люди намагаються продати нерухомість, яку закупили під час окупації півострова Російською Федерацією", – зазанчив політолог.

Зверніть увагу! 22 листопада в окупованому Криму трапилась "бавовна". Міста Балаклава, Севастополь і Євпаторія "атакували безпілотники". Місцеві жителі чули гучні звуки, а російські пабліки повідомили про "роботу ППО". З'явилась інформація про зупинку руху морського транспорту у Севастополі.

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