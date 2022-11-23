Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. Він поставив питання: чому в Москві не заводять справи проти російських військовослужбовців, які сьогодні обстрілюють Херсонщину – якщо Росія вважає ці території своїми. Росіяни самі ламають власну стратегію.
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Всі сьогодні усвідомлюють, що Херсон був, є і буде українським, як і окуповані території Запорізької області, а також Донецької та Луганської. І звичайно Крим, з якого росіянам також доведеться піти,
– зауважив Чаленко.
Він зазначив, що коли українські військові атакували бухту в Криму біля деяких міст, росіяни почали кричати, "боже, що ж робити, треба забиратися". Навіть ринок нерухомості у Криму відреагував – ціни почали стрімко знижуватись.
"Люди намагаються продати нерухомість, яку закупили під час окупації півострова Російською Федерацією", – зазанчив політолог.
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Ситуація в Херсоні: останні новини
- 22 листопада окупанти обстріляли Херсон. В наслідок цього загинуло двоє людей, семеро поранено. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що "постріли і щільність від ворога постійно зростають". Загарбники стріляють зі ствольної артилерії, з мінометів, РСЗВ.
- Російські окупанти відвели більшу частину угруповання за 20 кілометрів від Лівого берега Дніпра, а деякі підрозділи перекинули на інші напрямки. Уздовж узбережжя вони розташували спостережні пункти. На відстані 15 – 20 кілометрів від берега звели фортифікаційні споруди та прикопали артилерійську техніку, звідки ведуть обстріли.
- Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликав людей, які повернулись до деокупованого Херсону, або залишились, погодиться на добровільну евакуацію. Адже весь правий берег Херсонщини регулярно потрапляє під ворожий вогонь.