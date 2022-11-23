За даними заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, ворог атакував місто з артилерії.
Увага Росіяни ламають власну стратегію, – політолог про щоденні обстріли Херсона
Херсон. Ворог продовжує тероризувати місто. Окупанти вели обстріл із артилерії. Внаслідок атаки загинув чоловік віком 73 років,
– написав Кирило Тимошенко.
Херсон загарбники атакували відранку. Близько 9:35 росіяни атакували із "Градів". Місцеві мешканці повідомляли про задимленість.
Ворог продовжує атакувати Херсон: головне
- Внаслідок обстрілу Херсона 22 листопада загинуло двоє людей, семеро отримали поранення. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що "постріли і щільність від ворога постійно зростають". Загарбники стріляють зі ствольної артилерії, з мінометів, РСЗВ.
- Російські окупанти відвели більшу частину угруповання за 20 кілометрів від Лівого берега Дніпра, а деякі підрозділи перекинули на інші напрямки.
- Уздовж узбережжя загарбники розташували спостережні пункти. На відстані 15 – 20 кілометрів від берега звели фортифікаційні споруди та прикопали артилерійську техніку, звідки ведуть обстріли.
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