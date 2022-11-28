Що відбувається на фронті – повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. 24 канал показує актуальну карту бойових дій станом на 28 листопада.

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Ворог атакує Україну

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.

Ворог завдав 4 ракетних удари по цивільних об’єктах в Розумівці Запорізької області та Мусіївці на Дніпропетровщині, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави Росії та республіки Білорусь, виконують завдання з посилення ділянки державного кордону.

На Сіверському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Янжулівка, Миколаївка і Галаганівка Чернігівської області та Вільна Слобода на Сумщині.

На Слобожанському напрямку ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах Бологівки, Кам’янки, Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти в позиційній обороні. Не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

Карта бойових дій станом на 28 листопада

Росіяни зазнають шалених втрат

Так, підтверджено ураження об’єкта російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар. 26 листопада знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців. У районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється.

Зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об’єкт ворога.

Окупанти поширюють дезінформацію

З метою дискредитації ЗСУ, російські окупанти обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на Збройні Сили України. Крім того, ворог поширює дезінформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами.

Нагадаємо, ворог вже почав рити траншеї та укріплювати свої позиції вздовж критично важливих ліній зіткнення на Сході Херсонської області.

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