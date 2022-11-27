Яка ситуація на фронті – розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. 24 канал публікує актуальну карту бойових дій станом на 27 листопада.

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Окупанти перегруповуються

Росіяни продовжують перегруповувати війська, аби посилити частини та підрозділи на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Наші захисники відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки Луганської області та Білогорівки, Марї’нка, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

Росіяни завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах у Дніпрі, а також 38 разів гатили з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах, зокрема, в Херсоні.

Карта бойових дій:

Яка ситуація на всіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках формування наступальних угруповань противника не виявили.

формування наступальних угруповань противника не виявили. На Сіверському напрямку , у прикордонних районах Брянської та Курської областей, ворожі підрозділи й далі прикривають ділянки російсько-українського кордону та ведення демонстраційні і провокаційні дії.

, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, ворожі підрозділи й далі прикривають ділянки російсько-українського кордону та ведення демонстраційні і провокаційні дії. На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Чугунівка, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки та Амбарне Харківської області.

окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Чугунівка, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки та Амбарне Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на наступі.

ворог зосереджує основні зусилля на наступі. На Лиманському напрямку - веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Курилівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Невське Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині. В районі Стельмахівки російські окупанти застосували важкі вогнеметні системи ТОС-1А.

- веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Курилівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Невське Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині. В районі Стельмахівки російські окупанти застосували важкі вогнеметні системи ТОС-1А. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник також наступає. Завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Андріївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Донбасі ворог наступає: карта

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка і Плавні на Запоріжжі.

ворог обороняється. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка і Плавні на Запоріжжі. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник задіяв міномети, танки, ствольну та реактивну артилерію для ураження населених пунктів Республіканець, Придніпровське, Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

Ситуація на Півдні: карта

Втрати ворога на Запоріжжі

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження 25 листопада районів зосередження живої сили окупантів біля Мелітополя, Пологів та Михайлівки Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 100 осіб пораненими.

Ба більше, знищили близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.

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