Какая ситуация на фронте – рассказали в Генеральном штабе ВСУ. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий по состоянию на 27 ноября.
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Оккупанты перегруппировываются
Россияне продолжают перегруппировать войска, чтобы усилить части и подразделения на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Наши защитники отбили атаки кафиров в районах Стельмаховки Луганской области и Белогоровки, Маринки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.
Россияне нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам в Днепре, а также 38 раз били из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам, в частности, в Херсоне.
Карта боевых действий:
Какая ситуация по всем направлениям
- На Волынском и Полесском направлениях формирование наступательных группировок противника не было обнаружено.
- На Северском направлении , в приграничных районах Брянской и Курской областей, вражеские подразделения продолжают прикрывать участки российско-украинской границы и ведение демонстрационных и провокационных действий.
- На Слобожанском направлении кафиры обстреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Чугуновка, Избицкое, Огурцово, Бочково, Бударки и Амбарно Харьковской области.
- В Купянском направлении враг сосредотачивает основные усилия на наступлении.
- На Лиманском направлении – ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Невское Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области. В районе Стельмаховки российские оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник тоже наступает. Нанес огневой поражение по районам населенных пунктов Андреевка, Спирное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Донбассе враг наступает: карта
- В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Времевка, Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка и Плав.
- В Криворожском и Херсонском направлениях противник задействовал минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерию для поражения населенных пунктов Республиканец, Приднепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон.
Ситуация на Юге: карта
Потери врага в Запорожье
В Генштабе ВСУ подтвердили поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы оккупантов возле Мелитополя, Родов и Михайловки Запорожской области. Потери кафиров составили более 100 человек ранеными.
Более того, уничтожили около 10 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов.