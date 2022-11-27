24 канал подробно расскажет об основных событиях, случившихся на фронте и в тылу в течение 27 ноября.

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05:28 Оккупанты продолжают свои массированные ракетные удары. К сожалению, дефицита запчастей для их изготовления у врага нет. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Но это еще не все. Если же у противника крылатые ракеты окончатся, он сможет атаковать комплексами С-300. Его одноименные ракеты летят на расстояние до 120 километров.

03:04 В сеть выложили видео, на котором можно увидеть, как наши военные продолжают спасать мирное население. Так, ВСУ помогли эвакуироваться бабушке под градом обстрелов в Донецкой области. Наших защитников не испугало ничего. Более того, они спокойно продолжили операцию, хотя враг и начал свою очередную атаку.

Как ВСУ спасали бабушку в Донецкой области: смотрите видео

02:10 Журналисты рассказали, как ВСУ удалось отвоевать остров Змеиный. Как выяснилось, для этого наши военные использовали французские САУ Caesar. Но поскольку дальности попадания было недостаточно, эти установки поставили на барже. Это позволило приблизить гаубицы к цели – оккупантам – и спокойно бить по ним.

01:22 Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил с резким заявлением в сторону Кремля. В ходе конференции Социал-демократической партии он отметил, что Россия не только не должна выиграть войну. Она ее не выиграет, утвердительно подчеркнул он.

00:44 В России в ЧВК "Вагнер" начали вербовать даже африканских студентов. Об этом рассказали соискатели высшего образования из Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Как отмечают они, на них давят, а также обещают финансовое вознаграждение в размере 5 тысяч долларов.