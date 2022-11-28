В Украине ликвидировали оккупанта Харунова из Башкирии

Из-за этого в России мобилизовать начали всех подряд. Некоторые даже охотно едут на войну в Украину, чтобы стать частью "мощной второй армии мира". Один из таких на днях был ликвидирован, сообщил основатель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе.

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Так, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный российский оккупант Алик Абрамович Харунов из Башкирии. Захватчик, который хотел прославиться на "родине" путем ведения преступных военных действий, был уничтожен 14 ноября.

В Украине ликвидировали оккупанта Харунова из Башкирии / Фото из фейсбука Комахидзе

Алик Абрамович Харунов / Фото из фейсбука Комахидзе