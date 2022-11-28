В Україні ліквідували окупанта Харунова з Башкирії
Через це в Росії почали мобілізувати всіх підряд. Дехто навіть охоче їде на війну в Україну, аби стати частиною "могутньої другої армії світу". Одного з таких днями було ліквідовано, повідомив засновник проєкту InformNapalm Іраклі Комахідзе.
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Так, на війні в Україні було ліквідовано мобілізованого російського окупанта Аліка Абрамовича Харунова з Башкирії. Загарбника, який хотів прославитися на "родінє" шляхом ведення злочинних військових дій, було знищено 14 листопада.
В Україні ліквідували окупанта Харунова з Башкирії / Фото з фейсбуку Комахідзе
Алік Абрамович Харунов / Фото з фейсбуку Комахідзе
В Росії смерть терориста підтвердили. Його зібралися ховати 28 листопада у селищі Ржавка Агапівського району.
Окупанта з Башкирії ліквідовано в Україні 14 листопада. Прощання з Абрамовичем призначено в селищі Ржавка Агапівського району на 28 листопада,
– повідомив Комахідзе.
Також розслідувач опублікував сторінку у соціальних мережах вдови окупанта Люції Харунової, яка тужить за своїм чоловіком-"героєм".
Втрати ворога станом на 28 листопада
Росіяни прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 28 листопада вже знищили понад 87 000 загарбників, лише за минулу добу – 590 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:
- танків – 2 908 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 861 (+5) одиниця,
- артилерійських систем – 1899 (+2) одиниць,
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць,
- засобів ППО – 209 (+0) одиниць,
- літаків – 278 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+0),
- крилатих ракет – 531 (+0),
- кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 416 (+4) одиниць,
- спеціальної техніки – 163 (+0).
Водночас, як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.
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