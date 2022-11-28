В Україні ліквідували окупанта Харунова з Башкирії

Через це в Росії почали мобілізувати всіх підряд. Дехто навіть охоче їде на війну в Україну, аби стати частиною "могутньої другої армії світу". Одного з таких днями було ліквідовано, повідомив засновник проєкту InformNapalm Іраклі Комахідзе.

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Так, на війні в Україні було ліквідовано мобілізованого російського окупанта Аліка Абрамовича Харунова з Башкирії. Загарбника, який хотів прославитися на "родінє" шляхом ведення злочинних військових дій, було знищено 14 листопада.

В Україні ліквідували окупанта Харунова з Башкирії / Фото з фейсбуку Комахідзе​

Алік Абрамович Харунов / Фото з фейсбуку Комахідзе​