24 канал детально розповість про основні події, які трапились на фронті та в тилу протягом 28 листопада.

Що було раніше Україна отримала ракети від Британії, Росія готує нову атаку: хронологія 277 дня війни

05:34 Росіяни продовжують зазнавати шалених втрат на фронті. А все тому, що вони щоденно йдуть у наступ. Відмовитися вони не можуть. І на це у них є вагома причина: погрози смертю.

04:33 Владімір Путін нібито провів зустріч з групою жінок, яких він назвав "солдатськими матерями". Політолог Микола Давидюк вказав, що поведінка диктатора свідчить про те, що він не у найкращому стані.

02:31 В Енергодарі росіяни починають "евакуацію" – грабують Запорізьку АЕС. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що зараз є дуже висока ймовірність того, що окупанти покинуть територію станції.

00:13 У Росії продовжують падати літаки та гелікоптери. Під час зльоту в селі В'язовець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. На його борту перебували два брати: Олександр і Дмитро Курильови. Чоловіки загинули на місці.