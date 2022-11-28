На линии фронта в поселке Майорск (Горловка) в Донецкой области оккупанты потерпели поражение от ВСУ. Многие русские солдаты отправились на "концерт Кобзона".

Интересно Украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли их позицию у Бахмута: мощное видео

Убитых и раненых увозят тачками

Судя по видео, оккупанты дислоцируются под железнодорожным мостом. После тяжелого сражения с украинскими военными русские наемники вывозят тела своих собратьев на хозяйственных тачках.

Оккупанты вывозят тела погибших тачками: смотрите видео

Где самая горячая точка фронта

Сейчас город Бахмут является самой горячей точкой боевых действий в Украине. Россияне стянули туда все свои силы и постоянно пытаются наступать. Вражеские войска используют все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.

Накануне военный капеллан Марк Купчененко рассказал, что в Бахмуте происходит настоящий ад. Россияне усиливают давление и постоянно уходят в штурм. Обстрелы не утихают вообще. Наши воины прилагают сверхчеловеческие силы, чтобы удержать позиции.

Потери оккупантов по состоянию на 28 ноября

Личного состава – 590 человек,

Танков – 2908 (+3) единиц,

боевых бронированных машин – 5861 (+5) единица,

артиллерийских систем – 1899 (+2) единиц,

РСЗО – 395 (+0) единиц,

средств ПВО – 209 (+0) единиц,

самолетов – 278 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),

крылатых ракет – 531 (+0),

кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4) единиц,

специальной техники – 163 (+0).

Обратите внимание! Из-за высокой активности боевых действий подсчитать точные окончательные потери оккупантов невозможно.

Карта боевых действий по состоянию на 28 ноября: смотрите видео