ВСУ уничтожают оккупантов в районе Бахмута
Видео с передовой опубликовали бойцы десантно-штурмовых войск. Захватить вражескую позицию удалось подразделению 71-й отдельной егерской бригады.
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На видео видны 4 тела русских солдат. Перед тем по вражеской позиции метко поработали наши военные и отправили оккупантов на "концерт Кобзона". Теперь эта боевая позиция отошла Вооруженным Силам Украины.
Как десантники захватили российскую позицию возле Бахмута: видео
Какая ситуация возле Бахмута
Сейчас Бахмут является самой горячей точкой боевых действий в Украине. Россияне стянули туда все свои силы и постоянно пытаются наступать. Вражеские войска используют все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.
Накануне военный капеллан Марк Купчененко рассказал, что в Бахмуте происходит настоящий ад. Россияне усиливают давление и постоянно идут на штурм. Обстрелы не утихают вообще. Наши воины прилагают сверхчеловеческие силы, чтобы удержать позиции.
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